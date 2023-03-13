«РФ сегодня не выглядит крутой и теряет долю на рынке оружия» – российский эксперт

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Россия продолжает терять долю на мировом рынке оружия

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Коммерсант», ссылаясь на последний доклад Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).

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Документ содержит данные по двум пятилетним периодам: 2013–2017 и 2018–2022 годам.

«Россия во второй пятилетке остается одним из крупнейших экспортеров вооружений, однако продолжает уступать конкурентам долю рынка. В сравнении с 2013–2017 годами ее доля за период с 2018 по 2022 год уменьшилась на 6% — с 22% до 16%. Это можно назвать тенденцией: по сравнению с 2008–2012 годами доля России на мировом рынке вооружений в 2013–2017 годах тоже уменьшилась — на 4%. Итого — минус 10% рынка за десять лет», – отмечается в статье.

При этом лидером по продаже оружия остаются США, сумевшие улучшить свои показатели. По подсчетам SIPRI, экспорт американских вооружений увеличился на 14% за минувшую пятилетку по сравнению с предыдущей, и сегодня 40% мирового экспорта вооружений приходится на США.

Директор российского Центра анализа стратегий и технологий, издатель журнала «Экспорт вооружений» Руслан Пухов признает, что российская доля на мировом рынке торговли оружием действительно падает.

«Причем как относительная, так и абсолютная», — добавил эксперт.

По его словам, основными бенефициарами разогрева рынка вооружений на фоне конфликта вокруг Украины являются американцы, в меньшей степени — европейцы.

«И очень сильно, особенно в процентном соотношении, на этом нагрелись так называемые новые поставщики — Турция и Южная Корея», — говорит аналитик.

Он согласен с двумя приведенными SIPRI причинами, по которым доля России на рынке вооружений падает: резко возросшие на фоне операции на Украине потребности самой России и беспрецедентное санкционное давление США на потенциальных покупателей российского оружия. Но при этом он приводит и третью причину – имиджевые потери России.

«В отличие от ситуации с Грузией в 2008 году или Сирией в 2015 году, сейчас Россия выглядит если не слабой, то точно не крутой, что негативно сказывается на предпочтениях покупателей в ряде стран», — резюмировал Пухов.