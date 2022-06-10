РФ серьезно увеличит пропускную способность на бывшей границе Украины с Крымом

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Ежедневно через пропускные пункты на границе Крыма проходит около 400 грузовиков. Через две недели пропускная способность увеличится до 1 тысячи фур. Из Херсона и Мелитополя на полуостров завозят плодоовощную продукцию. В обратном направлении идут горюче-смазочные и стройматериалы.

Об этом сообщил премьер-министр правительства Крыма Юрий Гоцанюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Еженедельно через пункты пропуска проходит по 300-350 тонн овощной продукции, – говорит Гоцанюк. – Какая-то часть остается у нас и поступает на прилавки наших магазинов, часть уходит на материк».

Прежде свою сельхозпродукцию в Крым поставляли Ростовская область, Ставрополье и Краснодарский край. Херсонская своим товарным видом, вкусовыми качествами и ценой вне конкуренции. Вскоре свой урожай на рынки курортного Крыма привезут производители Запорожской области, в том числе из личных подсобных хозяйств. В обратный путь они загружаются мясной продукцией и стройматериалами – металлопрокатом и пластиковыми трубами.

«Через две недели на всех трех пунктах пропуска в Крым будет дополнительно обустроено 11 полос для досмотра грузовиков, – отметил Гоцанюк. – В Джанкое уже практически готовы 4 полосы, еще 4 обустраивают в Армянске и 3 в Перекопе».

Обустройство дополнительных полос для грузовиков идет в ускоренном темпе. В настоящий момент очередь из автомобилей на въезде в Крым со стороны Джанкоя растянулась на несколько километров. Время ожидания порой достигает 30 часов. Фоторепортаж с пункта пропуска на утро 10 июня опубликовал Крыминформ.

Экс-министр транспорта Крыма, а ныне глава Ассоциации грузоперевозчиков Анатолий Цуркин в своем телеграм-канале свидетельствует – работы по расширению пунктов пропуска с Херсонской и Запорожской областями ведутся. В ближайшее время грузовой поток будет досматриваться отдельно, что в разы ускорит время досмотровых мероприятий, и сроки прохождения границы для всех.

Ориентировочный срок введения в строй дополнительных полос – 20 июня.