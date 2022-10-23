«РФ штампует тысячами эти «балалайки», а нам ответить нечем» – украинский политолог о БПЛА «Герань-2»

Новости Украины

Украинские политики даже в военное время продолжают руководствоваться старыми мотивациями – «пилить» и создавать централизованные потоки, от которых можно кормиться.

Об этом в интервью украинской пропагандистке Инге Мезере заявил объявленный в розыск в РФ за призывы убивать российских журналистов киевский политолог Юрий Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия поступает адекватно в логике своих действий. В этом плане Украина на уровне экономической политики вообще не начинала воевать. Мы не начали строить военную экономику, распределенную экономику для того, чтобы распределять риски, чтобы гражданское население в распределённой экономике могло находить занятость. При этом в военной экономике, которая нуждается в быстром эффективном централизованном управлении, необходимо уходить от всех этих коррупционных схем. Украина не имеет, например, даже таких примитивных дронов, как «Шахед», которыми бомбят нашу инфраструктуру, которые летают на сотни километров и, тем самым, позволяют держать инфраструктуру и страну в напряжении. Нам такие дроны нужны тысячами в месяц, и мы могли бы их производить, но не производим, потому что есть политика и эти старые мотивации – сидеть, пилить, создавать централизованные потоки, от которых можно кормиться. Если мы от этих практик не освободимся, если мы не выкинем ту сволоту, которая позволяет думать, как зарабатывать на войне, но при этом, не решая проблемы, которые стоят перед страной, то у нас будут очень серьёзные проблемы», – сказал украинский политолог.

Он подчеркнул, что здесь надеяться приходится только на себя.

«Русские могут произвести десятки тысяч этих «балалаек», когда мобилизует свою экономику, и нам реально нечем будут отвечать. А надеяться на Запад, что Запад будет производить для нас любую номенклатуру, которую мы хотим, – это крайне наивно. Мы должны исходить из того, что ситуация может развиваться по худшему сценарию. К нему нужно готовиться. Сейчас, когда будут блэкауты, когда будут серьёзные проблемы со светом, теплом, что ещё должно произойти, чтобы украинцы избавились от розовых очков, что мы как-то пропетляем в рамках старого порядка? Нет, исчезнут все факторы, которые этому способствовали. Исчезнет свет, генерация, тепло, инфраструктура, которая всё это генерирует или она будет существенно разрушена. Нам нужно будет всё с нуля начинать и действовать, отбрасывать всё заскорузлое, примитивное, коррупционное, что не позволяет Украине нормально сопротивляться и взлететь, в конце концов», – разглагольствовал Романенко.