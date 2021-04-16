РФ совершила ошибку, не освободив Одессу и не пробив коридор в Приднестровье – Мирзаян

16.04.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Приднестровье, а не Украина является самой опасной для России «горячей точкой» на постсоветском пространстве.

Об этом президент в эфире youtube-каналу Sputnik заявил доцент Департамента массовых коммуникаций и медиабизнеса Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы боимся, что Майя Санду перейдет от слов к делу. Конечно, силами молдавской армии решить приднестровский вопрос так, как пытается сейчас решить Украина на Донбассе, невозможно в силу отсутствия молдавской армии как значимого подразделения. Но мы понимаем, что там могут работать не только молдаване. Там могут работать турки, американцы, кто угодно.

В случае угрозы жизни жителям Донбасса, Россия введет войска. В отношении Приднестровья так не получится сделать, потому что оно не имеет общей границы с РФ. Россия совершила стратегическую ошибку в 2014 году, когда после одесских событий не освободила Одессу и не получила выход к Приднестровью. За эту огромнейшую стратегическую ошибку, за которую мы в течение нескольких лет будем расплачиваться», – сказал Мирзаян.

Он полагает, что в случае нападения на Приднестровье Россия окажется в безвыходной ситуации.

«Если там что-то начнется, если будет угроза жизни российским миротворцам, у России будет два варианта, как ввести туда войска. Либо вторгнуться в Румынию, страну-члена НАТО, и оттуда – в Молдавию. Либо вводить войска на территорию Украину. Но уже мы будем агрессорами. Это вилочка.

Это ситуация, когда нас просто будут вынуждать сдать Приднестровье. А отказ от Приднестровья – это крах всей политики России на постсоветском пространстве. Даже с внутреннеполитической точки зрения это будет катастрофа. Приднестровье – это самый пророссийский регион на всем постсоветском пространстве. Наверное, более пророссийский, чем ряд российских регионов», – сказал Мирзаян.

Нападение, по его мнению, откладывается до парламентских выборов в Молдове и урегулирования ее конфликтов с Украиной.

«В Молдавии должны прийти к власти правильные люди в парламенте. Молдавия должна направить все властные институты на то, чтобы давить Приднестровье, чтобы устроить там провокацию. Она должна для этого наладить хорошее сотрудничество с Украиной. Пока это проблемно, потому что в Молдавии раскол во власти. Но будут выборы.

У Молдавии серьезный конфликт с Украиной из-за того, что украинские спецслужбы похитили там бывшего судью. Тем самым недалекие люди в Киеве разрушают планы американских товарищей по консолидации Молдавии и Украины против Приднестровья. Но все это преодолимо при окрике со стороны США. Просто нужно, чтобы прошло время», – сказал Мирзаян.