РФ стремится стать Россией. Это включает республики СССР – Портников

Российская Федерация стремится стать Россией – это намного больше, чем ее нынешние границы, и включает в себя все бывшие республики СССР.

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил пропагандист Виталий Портников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Портникова, если бы блицкриг РФ на Украине получился, то это произошло бы к середине 2030-х годов.

«Я опираюсь, когда говорю об имперских амбициях России, совсем не на то, что я сейчас придумываю – я говорил об этих амбициях с 1991 года. Но теперь уже есть документы. Смотрите документ об интеграции Белоруссии в полную зависимость от России до 2030 года, появился документ об интеграции Молдовы в полную зависимость от России до 2030 года. И я вам могу четко сказать – я уверен, у меня нет фактов, но они появятся, что такие документы есть по каждой бывшей советской республике. Я теперь точно понимаю, что должно было произойти в случае успеха путинской спецоперации – я могу сейчас расписать это по годам, что было бы, если бы удался блицкриг», – сказал эксперт.

«Сначала была бы создана марионеточная власть в Киеве, эта власть обеспечила бы условия для проведения референдумов на восточной и южной части нашей территории по присоединению этих регионов к Российской Федерации. Часть Украины под руководством какого-нибудь Медведчука осталась бы псевдонезависимой страной, а к 2030 году эта территория была бы полностью зависима от Российской Федерации и с точки зрения экономики, и с точки зрения языка, и с точки зрения исторических нарративов. И потом, до 2036 года, этого нет в этих планах, но я вам просто говорю, все эти территории были бы просто присоединены к России. И на этом бы закончилась история Российской Федерации и началась бы история России. В Конституции Российской Федерации она называется Россией, а не только Российской Федерацией. А Россия – это не Российская Федерация, это вся совокупность имперских земель. И все, чего хотят россияне – это перейти из Российской Федерации к России, они к этому стремятся. И это – то, чему мы реально противостоим», – заявил Портников.