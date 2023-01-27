РФ улучшает позиции к исходу периода окопной войны – политолог

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Продвижение российских войск в Донбассе и по южному фронту ведётся с целью улучшения позиций перед весенней кампанией, когда обе стороны планируют выйти из состояния позиционной войны.

Об этом в эфире радио «КП» заявил политолог и блогер Роман Романов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«РФ, скорее всего, пытается для себя создать некие лучшие позиции в предстоящей большой весенней кампании. То есть буквально отодвигаем свои рубежи, ожидая, что, видимо, враг будет планировать достаточно интенсивные боевые действия. Плюс, это уже такое клише, кампания на Украине напоминает в какой-то степени то, что видела наша Родина в период Первой мировой войны, окопная, позиционная, активное использование артиллерии. И здесь, скорее всего, речь будет идти о том, что к весенней кампании у нас характер боевых действий будет меняться. Потому что сейчас нет ничего, что к этому не предрасполагает. Ключевое, что влияет на фронт на текущий момент – это погодные условия. Вроде бы мы в январе, а даже в Москве достаточно тепло, местами слякоть, а там вообще грязь. Для тяжёлой техники нет возможности, особенно на юге Украины, устраивать активное движение. Даже если посмотреть на кадры боёв со стороны Орехово, Каменского или Гуляйполя, мы видим, что обе стороны активно не задействуют бронетехнику. Идёт позиционное наступление в попытке отодвинуть предстоящие рубежи скорых боевых действий», – сказал Романов.

Он отметил, что, судя по тенденциям, боевые действия намечаются более чем серьёзные.

«У нас Байден заявил – 31 «Абрамс» отправляет, Шольц говорит о 14 «Леопардах», [концерн] Rheinmetall говорит, что готов отправить в течение года 130 «Леопардов», Норвегия присоединяется к поставкам, Финляндия, возможно, Словакия с Чехией присоединятся, но и это не ключевое. Буквально сегодня утром по линии информагентств пошли сообщения от нескольких американских производителей авиационной военной техники, которые начали делать заявления в том духе, что ожидайте, мы планируем начать организовывать производство и даже, возможно, поставки для того, чтобы заместить ту военную технику, которая будет выбывать в рамках военной помощи Украине», – отметил политолог.

По его словам, накачка Украины оружием идёт по выверенному плану Запада.

«Сначала они сформировали некие пехотные соединения для обороны и удержания позиций, затем они начали формировать купола ПВО, помним, три «Пэтриота», которые в ближайшее время будут закинуты на Украину. После формирования ПВО логично они будут формировать наземные бронетанковые соединения, и как вишенка на торте под названием «весеннее наступление» будет выглядеть формирование как раз-таки воздушных частей. Поскольку если вы ведёте крупные наступательные действия, воздух должен быть за вами, иначе все эти операции с попытками наступления будут захлёбываться», – объяснил эксперт.

«Скорее всего, весна будет очень жаркой как с российской, так и с украинской стороны. Более того, я уверен, что ни Генштаб, ни Минобороны, ни сама РФ ни в коей степени не пойдут на попятную и не будут давать никаких уступок, а будут завоёвывать даже инициативу», – заключил Романов.