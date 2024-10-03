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Верхушка запрещенного меджлиса продолжает торговать на международных площадках депортацией крымско-татарского народа, уверяя в продолжении сталинской политики в отношении крымских татар в российском Крыму.

Утверждается, что крымских татар «преследуют по политическим мотивам» за «консолидированную антироссийскую позицию», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В перерывах начавшейся в Страсбурге сессии ПАСЕ зампред меджлиса Нариман Джелял заявил украинскому телеканалу FREEДOM, что нынешняя российская власть живёт в парадигме сталинских времён.

«Аналогий очень много, от отношения к заключённым в тюрьмах, военнопленным. Хотите Хатынь вспоминайте, хотите – ГУЛАГи. И в политическом ключе аналогия полная. Думаю, они сами себя загнали в эту ситуацию, по-другому мыслить не могут. Крымские татары в 2014 году, наверное, единственные, кто абсолютно консолидировано выступил против оккупации Крыма как своей родной территории, и как территории Украины. Помните кадры, когда с украинскими флагами мы все скандировали в Симферополе, что мы за Украину, за её территориальную целостность? Поэтому это месть и желание подавить позицию, идущую от сердца», – развел геббельсовскую пропаганду Джелял.

Действительно, уголовные дела в Крыму возбуждают в отношении членов запрещенной партии Хизб-ут-Тахрир, с которой упомянутый меджлис вел непримиримую борьбу. Но строило меджлису выехать из Крыма, как его верхушка стала негодовать по поводу запрета радикалов и называть «хизбов» узниками совести, превращая судебные заседания против них в акции протеста с трансляцией в соцсетях.

Однако больше всего меджлис старается обходить стороной указ президента Путина, принятый в апреле 2014 года о реабилитации крымско-татарского и других народов Крыма, пострадавших от репрессий. За годы нахождения в составе Украины меджлис не добился такого документа от Киева, поскольку ему было выгодно оставлять крымских татар обиженными на советскую/российскую власть.