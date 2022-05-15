РФ уже перебрасывает по воздуху войска в Приднестровье – американский военный эксперт

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Новости Украины

В Приднестровье уже готова четырёхтысячная военная группировка, которую могут усилить ещё 8 тысяч мотивированных резервистов, прекрасно понимающих, что победа Украины в войне ничего хорошего им не сулит.

Об этом в эфире «Радио свобода» заявил экс-представитель Молдовы в Объединённой контрольной комиссии Ион Лехау, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня там (в Приднестровье – ред.) только 2 тысячи чисто российских войск. То есть непосредственно в составе ОГРВ – оперативная группа российских войск и миротворческого контингента около 2-х тысяч. Это хорошая дивизия. Кроме того, есть силы силовых структур Приднестровья – это тоже не менее 2-х тысяч, если даже не более. Плюс они способны поставить под ружьё тысяч 8 резервистов, неплохо подготовленных и вооружённых. Люди в целом мотивированы, потому что в любом случае они понимают одно: выигрыш Украины в этой войне ничего хорошего им не сулит. Им нужна обязательно поддержка России для того, чтобы продолжать тот образ жизни, к которому они привыкли за последние 30 лет», – рассказал Лехау.

Американский военный эксперт Брайан Кларк добавил, РФ уже тайно перебрасывает своих военных в ПМР по воздуху через Украину.

«Я думаю, что россияне попытаются перебросить эти войска по воздуху через Украину, потому что воздушное пространство Украины сейчас не очень хорошо защищено. Борты посадят в Молдове и Приднестровье, и я так понимаю, что Россия уже начинает это делать. Тайно они перебрасывают свои военизированные формирования и небольшие подразделения, чтобы усилить уже существующую группировку в Приднестровье», – уверял Кларк.