РФ ввела в Крым регулярные войска ещё при Януковиче – экс-посол Украины в США

03.11.2020, Киев, Вадим Москаленко

Будь Украина членом НАТО, ситуация с Крымом была бы совсем не такой, как в 2014 году, когда в Киеве произошёл государственный переворот.

Об этом в эфире телеканала «ATR» заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Крым, я вам напомню, был захвачен в феврале 2014 года. При каком президенте? При Януковиче. В том и проблема, что когда Украина стала слабой, в Киеве все были вокруг майдана, посредники международные приехали, и в это время реализовывалась операция, уже мы все это знаем, запланированная.

Операция по захвату Крыма, временной оккупации и попытки аннексии Крыма. Это было еще до того, как майдан разошелся, еще Янукович не побежал в Россию, а в Крыму уже был захват российскими войсками, регулярными войсками, потому что это акт агрессии, дальше он продолжился на Донбассе. Уже это факты всем известные», – откровенно лгал Чалый, поскольку даже в самой махровой украинской пропаганде – не то что регулярные войска, но и «зелёные человечки» появились только в конце февраля.

«Воевал бы за нас кто-нибудь с оружием против России? Не знаю. У нас закрепленных в каких-то международных договорах таких союзников, которые обязаны были в случае агрессии против Украины воевать вместе с нами, к сожалению, сегодня нет. А если бы мы были членами НАТО ситуация была бы другой», – кусает локти экс-посол.