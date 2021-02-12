РФ выживет даже при самых жестких западных санкциях – киевский дипломат

12.02.2021, Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

За минувшие семь лет Российская Федерация выстроила такую модель экономики, которую не поставят на колени санкции.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью, опубликованном киевским интернет-изданием «Апостроф», заявил председатель правления Международного центра перспективных исследований, экс-директор департамента европейской интеграции секретариата Кабинета министров Украины Василий Филипчук.

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Он уверяет, что сегодня президент РФ Владимир Путин «слаб, как никогда», хотя далее, когда была затронута тема антироссийских санкций Запада, фактически опроверг сам себя.

«Давайте вопрос санкций отложим, потому что для России принципиально показывать, что им наплевать на западные санкции. Если в 2014-2015 годах были санкции со стороны Запада, которые могли поставить Россию на колени – вроде отключения России от SWIFT – то сейчас таких санкций фактически не осталось. Россияне смогли за эти семь лет конфликта выстроить модель, которая способна выжить даже при самых жестких западных санкциях», – говорит Филипчук.

По его словам, если бы русские боялись санкций, то «они бы точно не травили Скрипаля, не травили Навального и тому подобное».