РФ за два года с лихвой компенсировала потерю замороженных Западом резервов – иноагент Илларионов

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Россия продемонстрировала немыслимое – за два года в условиях санкций ей удалось не только сохранить положительный платежный баланс, но и накопить сумму, превышающую замороженные Западом золотовалютные резервы.

Об этом в рамках Балкано-Черноморского форума по безопасности заявил бывший советник президента России, бежавший в США экономический эксперт и иноагент Андрей Илларионов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Илларионов назвал это рекордом не только России, а и, вероятно, мира.

«Изучим ситуацию с фактическим рыночным курсом обмена рубля по отношению к иностранным валютам. В 2022-м году рубль стал самой эффективной валютой в мире. Он значительно вырос по отношению ко всем валютам, включая доллар США, евро, японскую йену, швейцарский франк и все остальные. Если мы посмотрим на валютные резервы, то непосредственно перед вторжением российские резервы находились на уровне 640 миллиардов долларов США. Как мы все знаем, около 300 миллиардов долларов российских резервов были заморожены в Европе, Соединенных Штатах, в некоторых других местах. Что случилось с резервами? В течение двух лет – 22-го и 23-го Россия смогла вернуть всю эту сумму при положительном сальдо платежного баланса, что произошло в 22-м и 23-м годах. В 2022-м году положительное сальдо платежного баланса России составило 240 миллиардов долларов. Это невероятно, немыслимо, абсолютный рекорд в истории России, а, может быть, в истории мировой экономики. В прошлом году положительное сальдо платежного баланса было немного ниже, но вместе с этими двумя годами все убытки, все замороженные активы в Европе и Соединенных Штатах были полностью возмещены с положительным притоком иностранного капитала в Россию», – заключил Илларионов.