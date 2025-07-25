РФ зря надеется, что коррупция Зеленского отвернет Запад от Украины – The Conversation

Михаил Рябов.  
25.07.2025 11:45
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Коррупция, Политика, Россия, Украина


Хотя скандал с попыткой Владимира Зеленского ослабить надзор со стороны созданных Западом «антикоррупционных структур» НАБУ и САП играет на руку России, в Москве ошибаются, рассчитывая, что это приведёт к прекращению поддержки Украины в военном противостоянии с РФ.

Об этом пишет французское издание The Conversation, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Хотя скандал с попыткой Владимира Зеленского ослабить надзор со стороны созданных Западом «антикоррупционных структур»...

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«То, что многие считают захватом власти со стороны ближайшего окружения президента, может подорвать моральный дух общества в критический момент войны. Всё это также подпитывает российский нарратив о Зеленском как о нелегитимном лидере своей страны, с которым Россия не может вести переговоры», – признается в публикации.

Однако авторы настаивают, что Запад продолжит оказывать поддержку Украине:

«Даже если европейцы разочаруются в Зеленском, война России против Украины — это слишком серьёзный вопрос для европейской безопасности, чтобы они отказались от Киева только потому, что не согласны с его антикоррупционной политикой».

Издание выражает надежду, что при помощи обещанных поставок удастся остановить наступление ВС РФ.

«Новый план Трампа по вооружению Украины — продажа оружия и боеприпасов европейским союзникам по НАТО, которые затем будут доставлять их Киеву, — скорее всего, снизит эффективность российской воздушной кампании и затормозит наземное наступление», – отмечается в статье.

Интересно, что в публикации прямо говорится, что продолжение боевых действий на истощение выгодно и Зеленскому, который, как известно, отменил выборы под предлогом военного положения.

«И Путину, и Зеленскому может быть достаточно того, что они не дают другой стороне одержать победу — будь то на поле боя или за столом переговоров», – резюмирует издание.

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