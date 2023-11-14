Рига не верит в антироссийскую солидарность своих прибалтийских соседей

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Торговая блокада России будет эффективной только в том случае, если ее поддержат все страны Европейского Союза.

Об этом латвийский министр иностранных дел Кришьянис Кариньш заявил в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым, позвонившим ему от имени африканского политика, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эмбарго сработало бы только в том случае, если бы его ввели все. Например, у нас есть сухопутная граница с Россией. Мы можем закрыть ее через несколько часов без проблем. Это всего лишь несколько КПП, пограничники их прикроют. Но тогда поток товарообмена пойдет на север через Эстонию, Литву или Финляндию или найдет другой маршрут. Единственный способ его прекратить – прекратить торговые отношения с Россией всем одновременно», – сказал Кариньш.

Он заверил собеседника, что сам лично готов разорвать отношения Латвии с Россией, но нужна поддержка всего мира.

«Торговые отношения должны прекратить не только страны ЕС, но и значительная часть мира. Я постоянно разговариваю с Кайей Каллас нашими эстонскими друзьями. Мы всегда сходимся во мнениях. Я бы поддержал данную меру, если бы мы могли добиться единогласного решения хотя бы всех стран ЕС», – добавил министр.

При этом он признает, что санкции не остановят войну, а лишь затруднят действия России.