Римский кинофестиваль послал подальше украинские протесты

05.06.2019, Киев, Ольга Козаченко

В России сняли фильм о гражданской войне на Украине «Донбасс. Окраина», показанный на международных кинофестивалях.

Об этом в интервью «Комсомольской правде» рассказал режиссер ленты Ренат Давлетьяров, отвечая на вопрос, увидят ли его работу на Западе.

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«Фильм уже был участником Римского фестиваля, к моему изумлению. Мне казалось, что такая картина не может присутствовать на международных фестивалях, но меня пригласили. Фильм показали в Риме, Париже, Берлине, Лондоне, Белграде. Но я не занимаюсь политикой. Это кино, а не политический памфлет», – сказал режиссер.

По его словам, везде, еще до начала показа, организаторы и киносети получали протест от украинского посольства.

«На чем он был основан не понятно – потому что фильм никто еще не видел. Разумеется, их везде посылали: «Вы не будете учить Римский кинофестиваль составлять программу». В Париже, они организовали пикет, сотня человек окружила кинозал, раздавали прокламации. И мне дали – не узнали в лицо (смеется). Я взял и дал посмотреть переводчице.

Переводчица читает: «Это антиукраинская кремлевская пропаганда. Например, в первых кадрах этого фильма, персонаж Тигр заявляет: «В результате государственного переворота на Украине…». У меня брови пошли вверх, потому что в моем фильме нет никакого персонажа Тигр. Я ничего не понимаю, а потом сообразил. Никто из авторов листовок фильма не видел, и при передаче шифровки-методички им всем случилось искажение – текст этот был в первых титрах, такая историческая справка, а они услышали так, что это говорит Тигр!», – рассказал Давлетьяров.