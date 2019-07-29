Ринат Бессмертный: Что ждёт Ахметова?

29.07.2019, Киев, Сергей Устинов

Итоги состоявшихся на Украине досрочных парламентских выборов оживили разговоры о политической судьбе главного олигарха страны Рината Ахметова. Строго говоря, это уже устоявшаяся традиция. Обычно «Ахметова хоронят» с периодичностью раз в несколько лет и последний раз всплеск таких разговоров наблюдался после проведения в ДНР и ЛНР так называемой «национализации» активов украинских бизнесменов, в итоге оказавшейся всего лишь переводом их под некое «внешнее управление». Которое, в свою очередь, на деле оказалось лишь ширмой для украинских собственников. Но в тот момент звучало много голосов, предрекавших Ринату Ахметову «ужасный конец».

А до этого нечто подобное мы слышали весной-летом 2014-го года, когда Украина потеряла контроль над промышленно развитой частью Донбасса, и по итогам переворота в Киеве влияние старых промышленных элит донецкого региона на столичную политику ослабло, а занявших командные высоты выдвиженцев Майдана наоборот, выросло.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Теперь поводом к очередной серии разговоров о скором конце Ахметова стали неутешительные итоги выборов для считавшихся близкими к нему политпроектов Оппозиционного блока и Радикальной партии Олега Ляшко.

В этой связи политологи заговорили о том, что самый богатый украинец в этот раз получит самое мизерное политическое представительство своих интересов в новом парламенте, имея в виду семь прошедших по округам представителей Оппоблока.

А в совсем свежей новости о возвращении на ахметовский телеканал «Украина» подзабытого уже политического шоумена Савика Шустера некоторые усмотрели подготовку Ахметовым площадки для защиты своих интересов средствами медиа от возможных будущих атак со стороны новой власти и конкурентов.

Безусловно, в случае каких-то медиавойн Ахметов будет использовать и такой ресурс, как Шустера. Однако представляется, что все намного проще. И для успешно существующего в коммерческой рамке прибыльного СМИ, каким, несомненно, является ТРК «Украина», появление там шоу Шустера – лишь дань новым возможностям зарабатывания денег не только на сериальном мыле, но и на политическом хайпе. Так было в нулевые вплоть до последнего майдана и прихода Порошенко, закрутившего гайки на украинском телевидении до уровня позднего Кучмы. Однако оттепель Зеленского снова разморозила конкурентную среду: пришло время и Шустера обратно разрешать.

Та же история и с проигрышем Ляшко и Мураева-Вилкула. Собственно говоря, наличие прямой зависимости между количеством заведенных в парламент депутатов и политико-экономическим весом той или иной ФПГ – больше популярный медийный миф, нежели отображение реальной ситуации.

Потому что вес, влияние и место тех людей, которых у нас по привычке называют олигархами – таких, как Ринат Ахметов, Дмитрий Фирташ, Виктор Пинчук, Игорь Коломойский или Юрий Косюк, определяется не количеством сосредоточенных в их руках телеканалов и не качеством выходящих на них ток-шоу, а удельным весом контролируемых ими активов и отраслей в реальном секторе экономики страны, их вкладом в ВВП и показателями чистой прибыли.

В этом смысле, «кто при немцах хорошо жил, тот и сейчас хорошо живет». Ведь, выборы выборами, но никакой национализации или серьезного передела собственности в стране не произошло. И более того, не планируется. Наоборот, новая власть решительно заявила о себе, как о приказчике крупного капитала, анонсировала большую приватизацию и пообещала всяческое содействие.

Если говорить конкретно об Ахметове, то его СКМ, ДТЭК или Метинвест – что до выборов, что после них, остаются становым хребтом украинской тяжелой промышленности, основными работодателями, от которых зависит социальная ситуация в регионах. Ахметов как один из крупнейших экспортеров тоже никуда не исчез, он по-прежнему наряду с Бойко или Григоришиным, или Фирташем контролирует значительную часть энергетики страны. Новая власть отменила формулу Роттердам+, позволявшую иметь сверхприбыли в энергетическом секторе, однако ее заменил пролоббированный тем же Ахметовым энергорынок, и еще неизвестно, какая из формул по итогу окажется выгоднее для своего бенефициара.

На сегодняшний день нет никаких причин думать, что новая власть начнет «кошмарить» Ахметова или же что он вдруг по каким-то причинам перейдет к ней в оппозицию. Системный бизнес такого уровня не может быть реально оппозиционным – ни на Украине, ни в любой другой стране, – кроме тех, власти которых проводят курс на реальное замещение частного сектора государственным. Но у нас не Франция -1981, а Зеленский с еще не назначенным будущим премьер-министром – вовсе не Миттеран и Моруа.

Наконец, если говорить непосредственно о лоббировании своих интересов, то парламент – это лишь часть такого механизма. И не самая главная. Просто она на виду. Но куда более серьезное лоббирование идет на уровне правительства, министров, глав госрегуляторов, Антимонопольного комитета и структур, устанавливающих тарифы для естественных монополий, таких, как НКРЭУ в энергетике или тарифы на грузовые железнодорожные перевозки – что чувствительно именно для предприятий Ахметова – ведь это доставка угля.

Кроме того, самый богатый человек страны всегда найдет общий язык с главой государства – для этого существуют механизмы участия бизнеса в патронируемых политическим руководством страны мегапроектах. У Ющенко это была «Больница будущего» и музеи старины, у Януковича – большой спорт и проекты типа Евро-2012, у Порошенко – благотворительный фонд Марины Порошенко. Что в этом плане будет продвигать Зеленский пока непонятно, но наверняка что-то такое мы увидим. Какая-нибудь глобальная «диджитализация», учитывая страсть нового президента к современным технологиям.

Так что, несмотря на неудачные политические вложения на минувших выборах, Ринат Ахметов остается крупнейшим собственником и политико-экономическим игроком страны, и его голос, так или иначе будет учитываться при принятии важных решений. Возможно, учитываться меньше, чем в прежних сезонах, но для него это некритично.

Раздающиеся сейчас прогнозы о каком-то едва ли не «раскулачивании» Ахметова представляются беспочвенными. Да, не исключено, что в каких-то экономических сферах ему придется «подвинуться» и что-то уступить фаворитам новой власти. Но речь не идет о переделе непосредственно объектов собственности. Отбирать у Ахметова ничего не будут – власть слишком озабочена собственной репутацией на Западе. Речь может идти, скорее, о системе льгот и преференций из бюджета. Не факт, что новое правительство будет в этом смысле столь же отзывчиво к владельцу СКМ, что и правительство Владимира Гройсмана.

Но и это, даже если и произойдет, для империи Ахметова станет скорее мелкой неприятностью. Возможно, несколько уменьшит привычную норму сверхприбыли, но не более того. Потому что Ахметов – не «пильщик бюджета» в классическом смысле этого слова, не коррупционер, делающий деньги в основном на откатах за государственные закупки и тендеры. Основная его прибыль все же – это экспорт продукции принадлежащих ему заводов за рубеж и продажа электроэнергии внутренним потребителям.

Что касается перспектив политического инвестирования, то существующие политпроекты типа Радикальной партии или Оппоблока, при том, что они не прошли в парламент, показали весьма неплохие результаты, оказавшись наверху рейтинга аутсайдеров.

Учитывая принятый на излете работы прежнего созыва Рады Избирательный кодекс, в котором уже не предусмотрена мажоритарка и снижен проходной барьер для партий, при грамотном менеджменте и Ляшко и Оппоблок под новой или старой вывеской имеют шансы оказаться в новом парламенте, если, конечно, их лидеры за эти годы не сделают чего-то такого, что превратит их нынешние 4 и 3 % голосов в величины, близкие к нулю.

К тому же оба проекта получили право на финансирование из бюджета, а значит, оргструктура на местах точно не пропадет. Вместе с тем, нельзя исключать и каких-то новых политических инвестиций. Тут у Ахметова большой выбор корзин для раскладывания яиц – от президентской «Слуги народа» до какой-нибудь еще неизвестной, но перспективной правой политсилы, рассчитанной на националистический электорат.

Деолигархизация, которой так любят размахивать как знаменем украинские политики-популисты, в реальности не более, чем популярная морковка для электората, такая же, как вера в лечебные свойства заряженной воды или китайских пирамидок. Экономика рулит политикой почти всегда, а попытки поставить политико-идеологический воз впереди экономического – обычно недолговечны и приводят к плачевным результатам.

Поэтому, пока олигархи остаются реальными владельцами украинской экономики, никакие, даже самые фантастические итоги выборов не обнулят их влияние на политику, как об этом мечтают живущие в мире розовых пони реформаторы. И Ринат Ахметов тут не исключение. Мы еще долго будем слышать эту фамилию и произносить ее, рассуждая о политических раскладах на Украине.