Риши Сунак не нашёлся, что ответить на случай объявления войны блоку НАТО

Владимир Гладков.  
19.02.2023 00:05
  (Мск) , Мюнхен
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Великобритания, Дзен, НАТО, Россия


Премьер-министр Великобритании Риши Сунак оказался застигнутым врасплох, когда его прямо спросили о вероятности войны России и НАТО.

Свою несостоятельность политик продемонстрировал на Мюнхенской конференции по безопасности, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


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Одна из модераторов встречи спросила Сунака прямо: «Может ли такое случиться, что Россия скажет: мы воюем с НАТО, а не с Украиной?».

«Конечно, гарантия по безопасности оказалась несостоятельной и подвела Украину. Украина сдала своё ядерное оружие, а все эти заверения оказались несостоятельными. Столтенберг уже заявил, что Украина войдёт в НАТО, но что мы будем делать в промежуточном этапе?» – начал разглагольствовать британский премьер.

Далее он вернулся к обычной натовской повестке накачки Киева западным оружием.

«Мы должны обеспечить Украину всеми необходимыми средствами. Это дальнобойное оружие, это бронетанковые машины, также мы должны обучать военнослужащих Украины на стандартном оборудовании НАТО. Также мы должны думать о том, как мы в будущем должны охранять безопасность Украины, поэтому мы должны разговаривать с нашими партнёрами о том, как мы должны защищать Украину», – вилял Риши Сунак.

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