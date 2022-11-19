Риши в гостях у Вовы: От перестановки британских премьеров политика не меняется

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В субботу, во второй половине дня Киев с негласным визитом посетил свежеиспеченный британский премьер Риши Сунак. Судя по подаче материала в иностранных СМИ, приезд «золотого мальчика» Риши в гости к клоуну Вове или, как пафосно пишут корреспонденты Associated Press, «в заснеженную Украину военного времени», стал нежданчиком даже для ведущих новостных агентств мира.

По сообщению AP (почти в точности это же озвучено главой Офиса президента Украины Ермаком), новые дары данайцев британцев союзным Лондону укронацистам предусматривают поставку систем ПВО на сумму в 50 млн фунтов стерлингов, что по нынешнему курсу эквивалентно 60 млн в мёртвых американских президентах.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

В тексте сообщения указывается, что пожарный визит Сунака в Киев состоялся в ответ на отчаянные вопли зеленской камарильи, призывающей коллективный Запад вмешаться и помочь защитить тающие остатки украинской энергетической инфраструктуры. Иначе, мол, всё пропало, и русские захватят «оплот европейской демократии» сразу после взрыва последней трансформаторной будки.

Зеленский привёз гостя на выставку подбитой российской бронетехники на площади рядом с МИД Украины

Сунак приехал поддержать друга Вову и пообещал прислать 125 зенитных орудий и некие технологии для борьбы с «иранскими дронами», вдобавок к заявленным в начале ноября 1000 зенитных ракетам, радару и прочей матчасти, которая, по заверениям лондонского политического шапито, «надёжно обезопасит Украину от жестоких воздушных атак Путина».

Пока в логове малахольных укронацистов празднуют очередную «пэрэмогу» – «Ура, не бросили, передовые страны Запада по-прежнему с нами!», – попробуем спокойно и без шапкозакидательства оценить качество британских военных поставок укрорейху, обещанных к выдаче уже в декабре.

Прежде всего, следует отметить крайнюю скупость Лондона в военной поддержке Киева. Это явно не та помощь, на которую раскатала губищи Зе-хунта, а что-то очень и очень скромное.

Как стало известно, «более 1000 ракет» – это не средства ПВО, остро необходимые ВСУ, а дроны-камикадзе британского производства, приближённые по ТТХ к неудачно выступившим в боевой обстановке американским Switchblade и Phoenix Ghost.

Образец британского дрона-камикадзе для Украины. Пишут, что их присылают для борьбы с российскими ВКС

Поставка одного радара больше похожа на брошенную кость бездомной собаке. Ведь им можно прикрыть разве что небольшое подразделение ВСУ. На большее его потенциала попросту не хватит, даже если предположить, что британцы передадут Зеле что-то ультрасовременное, во что как-то особенно не верится после подтверждённой продажи российским специалистам через третьи руки боеголовки от ракеты GMLRS от пресловутой системы HIMARS условным украинским прапорщиком.

125 британских зенитных орудий для ВСУ – они это серьёзно?

Украина получит от Великобритании музейные экспонаты, вроде этого

Украине довольно давно были поставлены немецкие пушечные ЗСУ «Гепард», о победах которых над русскими ракетами украинская и немецкая пропаганда трещит с середины лета, правда, бездоказательно.

германские пушечные ЗСУ “Гепард” для ВСУ

Известно, например, что боеприпасов к их 35 мм пушкам кот наплакал, так как Швейцария, производящая «эрликоны» к «Гепардам», наотрез отказалась от поставок снарядов Украине, ссылаясь на свой нейтральный статус.

Что ж, как говорится, и на том спасибо.

Кроме того, военный корреспондент Bild как-то оговорился, что украинцы используют «Гепарды» исключительно по наземным целям, что вызвало откровенное удивление немецких вояк, по-видимому, ни разу не слышавших о применении пушечных ЗСУ «Шилка» (она же «шайтан-арба») советскими военными в Афганистане для прикрытия автоколонн от атак «духовских» гранатомётчиков.

То, как ВСУ используют старые советские автоматические зенитки С-60, установленные на грузовики («гантраки»), многие наверняка неоднократно видели на кадрах боевых действий в последние 8,5 лет.

Этот опыт оправдан военными конфликтами в Афганистане и Сирии, поскольку для этих зениток на складах до сих пор хранится немало боеприпасов, а снаряд 57 мм гарантированно поражает любую лёгкую бронетехнику или автомобили.

Или украинский прапорщик давно оприходовал и это советское наследие?

С некими загадочными технологиями «против иранских дронов» дела обстоят ещё более загадочно. Израильскими и американскими специалистами неоднократно заявлено, что против «гераней» (в девичестве «шахедов») не существует недорогих и эффективных средств борьбы. Сбить их можно только случайно.

Не исключено, что бритты, как и прочие поставщики вооружений для ВСУ, могут поставить единичные опытные образцы перспективных систем ПВО, вроде тех же Iris-T и NASAMS, ранее не обкатанные реальными боевыми действиями.

Кадры, как две ракеты Iris-T промазали и самоликвидировались в воздухе при попытке перехватить российскую дозвуковую крылатую ракету, видел, наверное, весь мир.

Что касается NASAMS, то буквально на днях глава Пентагона Остин бездоказательно похвастался о перехвате этой системой всех выпущенных ВС РФ ракет по украинской военной и двойного назначения инфраструктуре.

К подобным заявлениям нельзя относиться серьёзно, зная, как трепетно относятся американцы к потере лица, особенно в военных вопросах. Ведь ракеты для NASAMS разрабатывает и выпускает известная компания Raytheon Technologies, выступающая одним из главных подрядчиков Пентагона. К тому же, сам Остин до недавнего времени входил в совет директоров и в настоящее время лоббирует интересы Raytheon в американском военном ведомстве, отчего он попросту не может быть объективным в своих суждениях.

Следует также напомнить, что по-тихому сдулись на фронте переданные с помпой ВСУ британские ракетные «вундервафли» Starstreak и Brimstone (последние в целости и сохранности достались российским военным в качестве трофеев), о победах которых над русскими Лондон обязал размахивать трусами над головой украинских трубадуров.

Эта ракета Brimstone была выпущена ВСУ в майских боях на Запорожском направлении, но до цели не долетела. Трофей

А куда деваться? Надо брать пример с заокеанского «Старшего Брата», умеющего из паблисити сделать просперити. Не срослось…

Однако, принимая во внимание железный закон войны, что лучшее оружие – это то, которое есть в руках прямо сейчас, а не то, что на чертежах, но «не имеющее аналогов», следует сделать вывод, что замена Риши Сунака на Слизь Трасс – не более чем обмен шила на мыло в британской внешней политике.

И ничего удивительного. Все эти люди – суть марионетки больших денежных мешков, истинных правителей Туманного Альбиона. И правило это не меняется столетиями, со времён печально известной Ост-Индской компании, торговавшей чаем и опиумом, продвигавшей колониальную политику британских дельцов от имени и по поручению короны.

От перестановки премьеров на Даунинг-стрит-10, поддержка укронацистов и русофобия не прекращается – и наверняка не прекратится в обозримом будущем.