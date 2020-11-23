Риск порвать штаны на пути к «Великому Турану»

23.11.2020, Москва, Александр Ростовцев

15 ноября президент Турции Реджеп Эрдоган посетил Турецкую республику Северного Кипра (ТРСК), признанную только Анкарой, вызвав взрыв негодования как на греческой части острова, так и в Евросоюзе. Поступок Эрдогана был назван «провокационным».

Эрдоган за ответным словом не стал лезть в карман и заявил, что его визит в ТРСК «всего лишь» приурочен к 37-й годовщине образования республики и вообще, «пора разрешить кипрский кризис через основание двух равноправных государств», ибо, по его мнению, «турки-киприоты являются наиболее пострадавшей стороной в сложившейся ситуации».

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Иначе говоря, «друг Реждеп» понаехал в оккупированную турецкой армией часть Кипра ради подготовки почвы для легализации непризнанной территории.

Если учесть, что визит Эрдогана в ТРСК произошёл вскоре после прекращения огня и нового распределения влияния в Нагорном Карабахе, становится понятным, почему военная операция азербайджано-турецких сил состоялась именно осенью 2020 года, а не в другое время.

И дело здесь не только в преступной халатности режима Пашиняна и его предшественников, понадеявшихся, что НКР/Арцах и на этот раз убережёт от внешней агрессии сплоченность армян, мужество и стойкость солдат армии непризнанной республики.

Судя по всему, гражданин султан просчитал очерёдность поступков и их политические последствия следующим образом: сначала маленькая победоносная война в Карабахе и переход всей территории НКР под контроль Азербайджана, победоносное продвижение турецких военных баз вглубь бывшей советской территории, а затем оформление суверенитета Северного Кипра, на что можно было бы подписать и вассального Алиева. Поступить наоборот – значило бы обречь НКР на признание за Арменией при поддержке стран-членов Евросоюза, включая Францию и Грецию, не говоря уже о полном провале планов выделения ТРСК в отдельное государство.

Казалось бы, после маленькой победоносной войны в Карабахе у Эрдогана всё на мази, и для него практически не осталось препятствий, дабы провернуть очередной финт ушами по формуле «один народ – два государства», сделав ещё один шажок на пути к «Великому Турану».

Вот только «победа» в НКР – недопобеда. Да, армяне потеряли 70% территорий республики, но Степанакерт и почти треть земель не попали под контроль Азербайджана, а теперь между конфликтующими сторонами и вдоль стратегических транспортных артерий развёрнут российский миротворческий контингент, что серьёзно осложняет турецкую экспансию в регионе, не говоря уже об окончательном закреплении статуса НКР, что бы там не кричал Алиев из телевизора.

А ведь как хорошо всё складывалось.

В 1959 году на Цюрихско-Лондонской конференции закончилась колониальная зависимость Кипра от Великобритании, и остров стал суверенным государством под гарантии Греции и Турции. Однако в июле 1974 года на Кипре произошёл государственный переворот сторонников воссоединения острова с Грецией, находившихся под влиянием хунты «чёрных полковников», давший старт началу репрессий против турецкого меньшинства (18% населения Кипра на тот момент). Репрессии против турок-киприотов, в свою очередь, стали поводом для Турции высадить воздушный десант в северной части острова и взять под контроль территории, населённые этническими турками.

Это вмешательство поставило крест на планах сторонников греческого ирредентизма, а турецкой армии удалось оттяпать 37% территории Кипра уже к середине августа 1974 года. В 1960 году в Греции рухнула фашистская хунта «чёрных полковников», но проблема разделённого Кипра осталась. До 1983 года в ООН продолжались вялые танцы с бубном вокруг Северного Кипра, пока турецкая община острова не объявила в одностороннем порядке о создании ТРСК, правда, как федеративной республики в составе единого государства со столицей в Никосии.

В принципе, федеративное устройство могло бы спасти Кипр от раскола, и постепенно, при помощи международного сообщества, выдавить турецкую армию с острова, но сторонники священной унитарности в греческой части острова, составлявшие большинство, регулярно проваливали все попытки преодолеть расширяющийся раскол Кипра по этническому признаку, включая усилия президента ООН Коффи Аннана, выдвинувшего в 2004 году план создания федеративного государства киприотов-греков и киприотов-турок.

Самое интересное, что турецкая община Кипра как раз была почти всецело за федеративное устройство.

С избранием президентом Кипра Никаса Анастасиадиса, в 2015 году начался поиск выхода из сложившегося тупика через федерацию, но время было бездарно упущено, а тем временем Эрдоган развернулся со своей идеей пантюркизма, и в ТРСК президентом был избран (наверняка под влиянием Анкары) Эрсин Татар – сторонник полного отделения Северного Кипра.

И вот какие интересные последствия видят эксперты из всей этой многолетней возни вокруг Кипра, вылившейся в ноябре 2020 года в попытку Эрдогана окончательно оторвать Северный Кипр, сделав его суверенным.

Глядя на правовой беспредел, чинимый США в международных отношениях, гражданин султан начал вести себя как гегемон районного масштаба, замахнувшись на Конвенцию ООН по морскому праву, принявшись в поисках нефти и газа бурить дырки в шельфе, который Турции не принадлежит.

Это наглое самоуправство «друга Реджепа» вызвало глухую ненависть у других местных игроков: в греческой части Кипра и в самой Греции, а также у амбициозного Израиля и Франции, чья крупнейшая нефтегазовая компания «Тоталь» давно имеет виды на шельфы Средиземноморья.

А ведь есть ещё и Египет, и Иран, которые также не пылают любовью к турецкому государству и его гиперактивному лидеру.

«Недопэрэмога» Эрдогана в Нагорном Карабахе заставляет смелее действовать врагов Турции, которых, к несчастью для Анкары, за долгие века и десятилетия набралось немало. Речь пока что не идёт о военном противостоянии, однако Макрон, у которого темнеет в глазах от одного только упоминания имени турецкого президента, находится на грани введения санкций против Турции. Не говоря уже о том, что недруги обязательно будут плевать в шурпу гражданину султану тайком при любой возможности.

И вообще, Эрдогану следовало бы напомнить хорошую русскую поговорку: широко шагаешь – штаны порвёшь. Имеется в виду, что экспансивный лидер Турции, возомнивший себя крутой геополитической шишкой, создаёт для своей страны серьёзные проблемы одну за одной. Не решив толком ни одну из них, ввязывается в новые авантюры, игнорируя мудрое правило – решать проблемы по мере их поступления.

Ну, да, не он первый, не он последний.

Если расставить приоритеты трудных вопросов, уже возникших перед Турцией по вине Эрдогана, то это Сирия, Ливия, Карабах и Кипр. Самое же пикантное, что своими геополитическими телодвижениями слона в посудной лавке Эрдоган способен вызвать конфликт внутри НАТО, что было бы крайне желательно. Оступиться и травмироваться в такой игре очень легко.

В общем, жги, Реджеп, в Средиземноморье – и подальше от Нагорного Карабаха!