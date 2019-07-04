Риски бесчисленны: украинскому бизнесу и сельхозпроизводителям вынесли вердикт

04.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Реалии Украины на данный момент оказались на критических точках по всем направлениям – стране необходимо быть готовой к новому кризису.

Об этом в ходе конференции заявил представитель партии «Сила и Честь» Иван Мирошниченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Какие у нас реалии: три процента роста, когда следует четыре… Впереди финансовый кризис, к которому надо готовиться. Далее, безработица не девять, а тридцать процентов, потому у нас 6-7 миллионов человек постоянно за границей. У нас на практике присутствуют почти все риски, которые есть в теории – от военных, погодных, финансовых, политических и так далее.

Внешние инвестиции 2,8 миллиарда долларов – это ни о чём. И пока что эти реалии будут с нами оставаться. Это исходные данные, на которых мы базируемся.

Кроме того, бизнес, который сегодня не сможет платить паритеты, согласно европейских зарплат, обречён. Он просто будет вынужден закрываться или банкротиться», – резюмировал Мирошниченко.

Не лучше обстоят дела и в сельском хозяйстве.

«Абсурд – в следующем: мы критикуем положение вещей в селе и продолжаем то, что к этому привело – мораторий… не предлагая ничего нового. Второе, рынок есть, мы все знаем, что он есть – скрытый. По моим оценкам, где-то уже до трёх миллионов гектар уже в руках через разные инструменты. Его довели тоже до абсурда: у нас изготовитель, фермер, который сегодня работает, боится собственности на эту землю…

То есть, украинца, у которого в генах быть собственником земли, настолько страхами загнали в тупик, что он, работая там, не хочет быть собственником – это абсурд», – добавил кандидат.