Рискованный тезис Лукашенко на День независимости

Так уж получилось, что каждое постсоветское государство, кроме Российской Федерации, имеет свой День Независимости. Россия его поначалу тоже ввела, стереотипно привязав к дате принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР.

Однако позже даже Ельцин, осознав, что отмечать день независимости от самих себя как-то не комильфо, в 1998 году переименовал праздник в День России, который отмечается до сих пор.

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В Белоруссии с одноименным праздником история получилась еще более интересная. В первые годы после распада СССР бело-красно-белая Белоруссия отмечала свой День Независимости 27 июля. Как и все, в день провозглашения соответствующей декларации.

Лукашенко, пришедший к власти на пророссийских настроениях и ностальгии по советским временам не мог оставлять в официальном календаре праздник, привязанный к распаду СССР, но убирать оттуда само название «День Независимости» не мог тоже. В то время он еще сидел в президентском кресле не настолько прочно, чтобы вообще игнорировать мнение националистов и либералов. Поэтому он не придумал ничего лучше, чем перенести празднование на 3 июля – годовщину освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков.

Решение, конечно, спорное. Если бы советским солдатам, освобождавшим столицу БССР в 1944 году, сказали что-нибудь про независимую от остальных союзных республик Белоруссию, то по законам военного времени могли бы и расстрелять за такую антисоветчину. Дата, безусловно важная, однако более уместным было бы назвать его Днем Освобождения или как-то в этом роде.

Однако за четверть века праздник прижился, стал главным в официальном календаре. А в какой-то момент идеологи умудрились даже провести параллели между освобождением Минска от немцев и независимостью Белоруссии.

Этот год Лукашенко объявил годом исторической памяти. Дело, в общем-то, правильное. С исторической памятью в Белоруссии есть серьезные проблемы. Историческое мифотворчество с националистическим душком, где главные герои – Костюшко и Калиновский, а главный враг находится на Востоке – расходится как бы не большими тиражами, чем труды адекватных историков. Более того, даже исторические факультеты белорусских университетов зачастую становятся настоящими питомниками националистов.

Но уже прошла половина года исторической памяти, а мы, в основном, видели мероприятия, посвященные событиям Великой Отечественной. Это, безусловно, важно, и забывать такое нельзя. Однако по этой теме и так в белорусском обществе есть консенсус. Хотелось бы больше внимания к другим эпохам, разрушения змагарских мифов, на которых выращивали боевиков беломайдана и ковали кадры для бчб-оппозиции.

И вот дождались. Правда, не разрушения, а повторения одного из этих мифов с самой высокой трибуны. В целом выступления Лукашенко, посвященные Дню Независимости, производили благоприятное впечатление. Сегодня на церемонии возложения венка в мемориальном комплексе «Курган Славы» он сказал, что Белоруссия и Россия сейчас как никогда должны быть вместе, мы поддерживали и будем поддерживать Россию, и Минск с Москвой не позволят возродить нацизм как оружие коллективного Запада, направленное против славянского мира.

Такие слова дорогого стоят. Иногда он, правда, увлекался и произносил странные вещи. Меня, например, удивили слова о том, что он отдал приказ взять под прицел центры принятия решений в европейских столицах. Насколько мне известно, ничего такого, чтобы это можно было сделать, на вооружении ВС РБ не стоит.

Однако был в словах Лукашенко и экскурс в историю, которого бы там лучше не было.

«Нам важно помнить, что именно на основе белорусского этноса создалось уникальное для своего времени государственное объединение – Великое княжество Литовское. Это было первое белорусское государство. В этом оборонительном союзе с прибалтийскими племенами славяне обучили их грамоте, познакомили с философией христианства», – заявил он на торжественном собрании 2 июля.

И это – примерно то же самое, что четвертое десятилетие пытаются впихнуть в головы белорусам идеологи национализма, которые видят в ВКЛ чуть ли не золотой век белорусской государственности.

Естественно, это не так. Никакого белорусского этноса в Средние века не было – и быть не могло. Первые разговоры о какой-то, отличной от русской, белорусской национальной идентичности появились на много веков позже. Что касается ВКЛ – то оно имеет такие же основания считаться белорусским государством, как Золотая Орда – русским. В обоих случаях находящиеся на более низком уровне развития язычники покорили русские княжества.

Да, большинство населения составляли славяне, которые называли себя русскими или русинами и говорили на языке, который называли русским. Да, на этом языке писались официальные документы, но лишь потому, что литовцы тогда своей письменности не имели. Но это было Средневековье. И это была монархия. Чья династия – того и государство.

Увы, в белорусской власти до сих пор сохранили влияние те, которые пытаются бороться с националистической оппозицией по принципу «если нельзя победить – нужно возглавить». Это мы видели в конце десятых, когда чиновники и БРСМ носились с вышиванками и продвигали «мягкую белорусизацию». Прививка 2020 года, показавшая пагубность заигрывания с националистами, похоже, подействовала не на всех, и спичрайтер Лукашенко ввернул в текст выступления (кстати, белорусскоязычного, что показательно) фразу про ВКЛ.

Надо отдавать себе отчет, что искусственное удревление своей истории и мифотворчество, направленное на то, чтобы подчеркнуть свою инаковость по отношению к русским, не могут не привести ни к чему, кроме катастрофы, подобной украинской. Сначала «белорусское ВКЛ», потом литвинизм, потом откровенная русофобия. Подчеркивать свою независимость можно и менее рискованными способами.