Рискуем остаться без техники и снарядов – украинский политолог

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На фронте для ВСУ может сложится критическое положение, поскольку натовские страны не тянут взятые на себя обязательства обеспечить Украину снарядами, а США отвлечены конфликтом на Ближнем Востоке.

Об этом в эфире канала «UkrLife» заявил украинский политолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущая обратила внимание на заявление генсека НАТО с призывом к странам-союзникам о том, что не хватает денег, а Киеву нужно срочно помочь, поскольку ситуация на поле боя тяжёлая.

«Нетрудно было спрогнозировать, что к концу года у нас будет кризисная ситуация, в том числе по поставкам вооружений, боеприпасов. Даже если мы возьмём данные из открытых источников, допустим, январь – 800 единиц техники было поставлено в Украину, а в октябре – ноль. Заметно сокращение по поставкам боеприпасов. Это ситуация, которая возникла не сегодня, не вчера и даже не позавчера. Если смотреть на плачевное состояние боеприпасной, военной промышленности в странах НАТО, то, что Европе не удастся выполнить задачу поставить миллион боеприпасов для ВСУ, это было очевидно. Они не в состоянии, не тянут тот объём – «не сталось, як гадалось». Тот же «Рейнметалл» – ожидается, когда идёт массовый выпуск, большая серия, то снижается стоимость продукции, ну вы видели историю с «рейнметалловскими» снарядами, хорошие, качественные снаряды, но с полутора тысяч до 3500 евро подскочила цена на боеприпасы. Это такой, не укладывающийся в здравый смысл, логику факт», – заявил Золотарёв.

Поэтому, отмечает эксперт, «естественно генсек НАТО бьёт тревогу», так как на этом фоне существенно сокращаются возможности США из-за конфликта на Ближнем Востоке.

«Нетрудно было спрогнозировать, что часть тяжёлых артиллерийских боеприпасов, которая предназначалась Украине, попадёт на Ближний Восток. Скорее всего, Ближний Восток потребует большего количества корректируемых авиабомб и массу прочего военного снаряжения – боеприпасы для зенитных, для систем ПВО. Американцы даже возвращают «Железный купол», который приобрели у Израиля для защиты Вашингтона, одну из двух систем они реэкспортируют в Израиль, чтобы укрепить ПВО страны. То есть ситуация совершенно очевидная», – говорит политолог.

При этом он добавил, что Украина уже могла бы давно наладить хотя бы производство мин, но не удосужилась.

«Плохо то, что очень многие вещи, которые можно было предусмотреть ещё год назад, развернуть промышленность на нужды войны, этого не было сделано. Ну, когда ребята с фронта мастерят боеприпасы подручными средствами из водопроводных труб для FPV-дронов, спрашивается, где наша металлообрабатывающая, машиностроение – это то, что элементарно. Как во время второй мировой войны заводы, которые выпускали лампочки, переориентировали на производство детонаторов для гранат. Понятно, снаряд – это сложная вещь, которая требует прецизионной работы, качественного металла, но освоить производство тех же 82 и 120-мм мин, которых не хватает тоже на фронте, это технологии середины ХХ века, любое металлообрабатывающее предприятие с уровнем даже ниже среднего должно бы было потянуть», – сказал Золотарёв.

«Война показывает, что можно надеяться на доброго дядю Сэма, который из-за океана пришлёт, и европейских партнёров, но всегда надо рассчитывать, прежде всего, на собственные силы. Это было доказано Карабахской войной и её завершением в 2023 году – кто опирался на собственные силы, а кто рассчитывал на то, что кто-то поможет. Вот так получается и у нас», – заключил эксперт.