Рискуя остаться без российского газа, Молдова готовится перейти на дорогой и неэкологичный мазут

Алексей Логофет.  
31.07.2024 11:57
  (Мск) , Кишинёв
Просмотров: 318
 
Дзен, Молдова, Энергетика


С 1 января 2025 года Молдова рискует остаться без газа от российского «Газпрома». Власти страны не исключают, что либо российский гигант в одностороннем порядке расторгнет контракт с Кишинёвом, либо Украина полностью прекратит транзит через свою территорию. В этом случае молдавские ТЭЦ могут частично перейти на дорогой и экологически вредный мазут, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Местные СМИ отмечают, что в случае отключения Молдовы от российского газа под вопросом остаётся поставка голубого топлива в Приднестровье. С другой стороны, если Кучурганской электростанции не будет поступать голубое топливо, правобережью Днестра придется искать альтернативы для обеспечения электроэнергией в условиях продолжения интенсивных военных действий на территории соседней Украины и нынешнего энергодефицита в этой стране.

С 1 января 2025 года Молдова рискует остаться без газа от российского «Газпрома». Власти...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


Кишинев уже готовится к увеличению поставок электроэнергии из Румынии и ЕС. Власти также заявили, что в следующем отопительном сезоне «Термоэлектрика» сможет работать на мазуте и газе в соотношении 50% к 50%.

При этом мазут является дорогостоящим и экологически вредным продуктом.

«Мазут — это побочный продукт переработки нефти. Мазут — это фактически сжигать нефть, ни о какой экологии речи не идет. Как резервное топливо он может использоваться неопределенное время. Но стоимость выработки электроэнергии из мазута получается золотая, потому что мы производим электроэнергию из бензина. Это в разы дороже, чем базовый вид топлива для любой станции», – утверждал гендиректор российского Фонда энергетического развития Андрей Листовский ещё в 2022 году, когда страны ЕС, отказываясь от российского газа, переходили на отопление мазутом.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июль 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть