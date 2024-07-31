Рискуя остаться без российского газа, Молдова готовится перейти на дорогой и неэкологичный мазут

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С 1 января 2025 года Молдова рискует остаться без газа от российского «Газпрома». Власти страны не исключают, что либо российский гигант в одностороннем порядке расторгнет контракт с Кишинёвом, либо Украина полностью прекратит транзит через свою территорию. В этом случае молдавские ТЭЦ могут частично перейти на дорогой и экологически вредный мазут, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Местные СМИ отмечают, что в случае отключения Молдовы от российского газа под вопросом остаётся поставка голубого топлива в Приднестровье. С другой стороны, если Кучурганской электростанции не будет поступать голубое топливо, правобережью Днестра придется искать альтернативы для обеспечения электроэнергией в условиях продолжения интенсивных военных действий на территории соседней Украины и нынешнего энергодефицита в этой стране.

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Кишинев уже готовится к увеличению поставок электроэнергии из Румынии и ЕС. Власти также заявили, что в следующем отопительном сезоне «Термоэлектрика» сможет работать на мазуте и газе в соотношении 50% к 50%.

При этом мазут является дорогостоящим и экологически вредным продуктом.

«Мазут — это побочный продукт переработки нефти. Мазут — это фактически сжигать нефть, ни о какой экологии речи не идет. Как резервное топливо он может использоваться неопределенное время. Но стоимость выработки электроэнергии из мазута получается золотая, потому что мы производим электроэнергию из бензина. Это в разы дороже, чем базовый вид топлива для любой станции», – утверждал гендиректор российского Фонда энергетического развития Андрей Листовский ещё в 2022 году, когда страны ЕС, отказываясь от российского газа, переходили на отопление мазутом.