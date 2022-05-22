Риторика Киева меняется. Украина на пороге нового крупного поражения

Новости Украины

«Чрезвычайно тяжелой» назвал Владимир Зеленский ситуацию вокруг Славянска и Северодонецка, на подступах к которым уже ведут бои русские войска, отсекая последние пути для отступления группировки ВСУ из формирующегося «котла», а также взрывая мосты, по которым украинцам шло подкрепление и боеприпасы.

Даже Алексей Арестович, играющий роль «Геббельса Банковой», назвал ситуацию «задницей», пожаловавшись в интервью экс-адвокату Марку Фейгину на «степень истощения» украинской группировки. «Нет сил, люди в непрерывных боях, и с потерями, и с разбитым вооружением… неприятность у нас образовалась», – сказал Арестович.

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Доктор военных наук Константин Сивков в эфире «Рой ТВ» заявил, что украинское командование убеждает Владимира Зеленского согласиться на организованное отступление группировки ВСУ из Северодонецка. Так можно избежать новой массовой сдачи в плен по примеру Мариуполя. Однако по отступающим неизбежно будут бить ВКС России с воздуха.

«Генштаб Украины хочет, чтобы они отводили войска. Надо иметь в виду, что, когда будут отходить войска в другие районы, то в тех районах уже нет такой системы укрепрайонов, которые здесь имеются. Когда они уйдут в другие районы, то, даже если они дойдут туда, то решить задачу уничтожения их будет намного проще, чем если они будут здесь воевать в уже подготовленных за 8 лет укреппозициях. Надо иметь в виду, что значительная часть войск, которая покинет эти укрепленные районы, погибнет на марше. Да, они будут бежать от городка к городку, это будет занимать два-три часа, в это время по ним, естественно, будут наноситься авиаудары, удары артиллерии, потому что они будут вне жилой постройки, и нас не будет ничего сковывать, они будут нести потери. Достаточно большая часть при этом погибнет», – рассказал Сивков.

Потеря Северодонецка будет способствовать также подрыву боевого духа украинских солдат.

«Они жертвуют наиболее боеспособными частями, Залужный это очень хорошо понимает. Поэтому пытается вытащить для того, чтобы создать костяк новой армии. У него две проблемы. Во-первых, уход из этого района – это политическое поражение в глазах Запада, и это вероятное свертывание военной помощи, второй момент – это подрыв морального духа. В этих условиях политические потери могут перевесить потери этого личного состава. Ещё один момент: когда эти части выйдут оттуда, они же ведь другим тоже расскажут, что там творилось», – отметил военный эксперт.

Сивков добавил, что после Донбасса русские войска, получившие необходимый боевой опыт, будут переброшены на Одессу с целью освободить этот крупнейший русский порт от оккупации нацистов и выйти к Приднестровью.

«После разгрома той группировки, освободившиеся войска будут брошены сюда (Николаев, Одесса, – ред.). Они просто пойдут по этим полям, окружая Николаев и Одессу, до соединения с Приднестровьем. И вот эта зона, включая изоляции Черноморска, Белгород, Измаил, вот эти все регионы. Потом будет решаться спокойно вопрос с Николаевом и Одессой, то есть мы решим вопрос с де-блокадой Приднестровья, а потом Одесса, Николаев будут решены. После этого вопрос поставки оружия, боеприпасов и ГСМ через Румынию будет полностью закрыт», – подчеркнул доктор военных наук.

PS: В субботу Минобороны РФ сообщило, что высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» в районе железнодорожной станции Малин Житомирской области уничтожена крупная партия вооружения и военной техники, доставленные из США и европейских стран для группировки украинских войск на Донбассе.