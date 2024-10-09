РНКБ убеждает кинувшихся искать наличку крымчан, что «всё починили»

Любовь Смирнова.  
09.10.2024 16:11
  (Мск) , Симферополь
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Дзен, Крым, Общество, Политика, Россия, Скандал, Финансы


Банк РНКБ вторые сутки не может устранить системный сбой в мобильном приложении.

Часть сервисов до сих пор работает с перебоями, затрудняя расчеты и переводы онлайн, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Банк РНКБ вторые сутки не может устранить системный сбой в мобильном приложении. Часть сервисов...

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Еще 8 октября РНКБ сообщил, что некоторые сервисы банка могут работать нестабильно, и дежурное «мы делаем всё возможное для скорейшего восстановления их работы и обязательно дополнительно сообщим, когда всё починим». К вечеру проблема усугубилась отсутствием связи в кассовых терминалах магазинов, что многие тоже списали на проблемы в РНКБ.

Однако к этим сбоям банк не имеет отношения: еще в начале сентября Мининформ Крыма предупредило о модернизации сетей мобильных операторов связи, из-за чего с 22:30 до 06:30 будут проблемы с выходом в интернет через мобильные устройства. Несмотря на то, что срок технических работ был определен на две недели, сбои продолжаются до сих пор, и в вечернее время кассы в ресторанах, кафе, расчеты в такси возможны только наличными.

К слову, снять наличные в последние два дня тоже возможно не в каждом банкомате РНКБ. Специалисты говорят, что причина в переходе в состав группы ВТБ – оборудование, операционные обеспечение, протоколы безопасности должны быть стандартными во всей структуре. Это требует времени и приводит к некоторым неудобствам пользователей. К слову, мобильное банковское приложение РНКБ по рекомендации необходимо переустановить.

«Всё починили. Работа банковских сервисов восстановлена», – гласит последнее сообщение от РНКБ.

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