Роберт Фицо: Украина в НАТО – это Третья Мировая война

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сделал ряд важных заявлений о Украине в своем свежем интервью местномутелеканалу STVR. В частности, он заявил, что членство Украины в НАТО станет основанием для начала Третьей мировой войны.

Фицо заверил, что пока он будет у власти, Словакия никогда не согласится на членство Украины в НАТО.

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«Пока я являюсь премьер-министром Словацкой Республики, я буду распоряжаться, чтобы депутаты, которые находятся под моим контролем как председателя правящей партии, никогда не согласились на членство Украины в НАТО», — сказал Фицо в интервью.

В то же время он подчеркнул, что Братислава не будет возражать против членства Украины в Евросоюзе.

Характеризуя идущую войну, Фицо повторил свой прежний тезис, согласно которому «война в Украине продолжается только потому, что Запад хочет поставить русских россиян на колени».

По словам премьер-министра Словакии, то, что происходит на Украине — это война, в которой гибнут славяне, а Европа оказывает поддержку этому кровопролитию.

Фицо также будет убеждать Украину сохранить транзит газа после 2024 года когда истечет срок соглашения Украины с «Газпромом».

«Мы будем убеждать украинских партнеров использовать их энергетическую инфраструктуру для импорта газа и нефти в Европу… Если она — Украина хочет сохранить эту инфраструктуру, ее нужно использовать», — сказал Фицо.

При этом, словацкий премьер говорит о «сохранении транзита», избегая упоминания о российском газе.

Издание напоминает, что в Европе рассматривают вариант покупать газ у Азербайджана, чтобы он поступал так же через украинскую ГТС.

Непродление контракта с «Газпромом» – это вызов для тех немногих стран ЕС — в частности Словакии и Австрии — которые еще продолжают получать российский газ через трубопровод, идущий по территории Украины.

Также премьер сообщил, что хотел бы посетить Москву в следующем году по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны.

«Пожалуйста, давайте не будем страдать этой русофобией. Давайте не будем автоматически сразу говорить, когда мы положительно отзываемся о Красной Армии или бывшем Советском Союзе, что мы какие-то агенты Путина», — подчеркнул Фицо.

Он добавил, что хотел бы поблагодарить освободителей в Москве: «Потому что свобода пришла в Словакию с востока».

Не обошлось и без обязательной программы по темам, интересующим Китай. Так, Фицо раскритиковал введение Евросоюзом тарифов на китайские электромобили. По его словам, Китай и Европа нужны друг другу и должны договариваться друг с другом. Он считает нонсенсом вступать в торговую войну с Китаем. Он отметил, что официально посетит эту азиатскую страну на рубеже октября и ноября.