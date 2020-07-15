15.07.2020, Москва, Елена Острякова
 
Балканы, Политика, Сербия, Украина
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Родина Майдана обиделась на сравнение с Сербией


Украина не вмешивалась во внутренние дела Сербии и считает оскорблением, когда последние протесты в Белграде называют «украинским сценарием».

С таким заявлением выступило посольству Украины в Сербии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Посольство Украины в Сербии еще раз официально заявляет, что Украина никоим образом не вмешивается во внутриполитическую ситуацию в Республике Сербия. В то же время посольство считает недопустимыми попытки вмешательства во внутренние дела Украины, в частности, негативные оценки иностранными должностными лицами сознательного европейского выбора, сделанного украинским народом» – говорится в заявлении.

Такую реакцию дипломатов вызвали слова мэра Вождоваца Александра Савича, который, говоря о нынешних протестах в Сербии, в негативном свете упомянул «украинский сценарий».

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