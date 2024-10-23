«Родина Македония»: Наше место – в БРИКС

Михаил Рябов.  
23.10.2024 22:20
  (Мск) , Скопье
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Балканы, БРИКС, Дзен, Македония, Политика, Россия


Саммит БРИКС в Казани собрал лидеров государств, которые имели печальный опыт взаимодействия с Западом, привыкшим строить отношения не на принципах равноправия, а на обмане и грабеже.

Объединение БРИКС обречено на расширение – к нему будут присоединяться новые и новые страны, осознавшие пагубность западного пути, заявил «ПолитНавигатору» Зоран Йованчев, член президиума партии «Родина Македония».

Саммит БРИКС в Казани собрал лидеров государств, которые имели печальный опыт взаимодействия с Западом,...

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«Запад и его военные, гражданские и экономические организации в новом 21 веке имеют ту же модель поведения по отношению к остальному миру, что и в прошлом, которая является эксплуататорской, геноцидной, грабежной, разрушительной, посредством так называемых военных интервенций «ради демократия», цветные революции. Из-за такого отношения к остальному миру авторитет Запада стал ниже нуля.

И мой македонский народ на протяжении веков страдал от западных держав, где наша страна была разделена в 1913 году Бухарестским соглашением, а также от ужасных этнических чисток, организованных этими западными державами.  Мы – первая европейская нация после Второй мировой войны, чьи города и деревни в Эгейской Македонии были сожжены напалмовыми бомбами западных держав, которые в других отношениях были союзниками греческих монархо-фашистов.  Первая нация, название которой было изменено насильственно.

Это естественное право каждой нации бороться за свое процветание и место под солнцем.

БРИКС является результатом всего вышеперечисленного, как альянс эксплуатируемых и уничтожаемых на протяжении веков государств и народов, которые сегодня хотят построить гораздо более справедливый мир.

Поэтому место македонского народа, который также является жертвой западных держав, естественно, принадлежит БРИКС», – сказал Йованчев.

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