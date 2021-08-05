«Родина» направила в ЦИК РФ письмо с жалобами на петербургские выборы

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Председатель партии «Родина» Алексей Журавлев просит Эллу Памфилову проследить за ходом кампании и будущего голосования.

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Соответствующее письмо распространила пресс-служба «Родины». В нем Алексей Журавлев обращается к председателю Центральной избирательной комиссии и сообщает о беспокойстве, связанном с текущим положением вещей на предвыборной кампании в Петербурге.

По словам Журавлева, в европейской столице, в отличие от других регионов, наблюдаются признаки использования административного ресурса и давления на участников предвыборной гонки.

Глава «Родины» просит Памфилову взять ситуацию под контроль и «предпринять все возможные меры для максимального исключения влияния на ход предвыборной кампании и результатов итогов голосования 17-19 сентября 2021 года в городе Санкт-Петербурге административного ресурса, чиновничьего произвола и обеспечить прозрачную и честную конкурентную борьбу».

Накануне Журавлев обратился со схожей просьбой к губернатору Александру Беглову. Он призвал главу города вернуться из отпуска и проследить за текущим электоральным циклом.

Ранее городской отделение «Родины» объявило об отказе рекламных компании размещать агитационные материалы партии. Также национал-консерваторы сообщили об имеющихся у них сведениях о готовящейся против них очерняющей информационной кампании.