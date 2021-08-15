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15.08.2021, Москва, Андрей Романов
 
Дзен, Политика, Россия
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«Родина» подала в ЦИК жалобу на отказ регистрировать партийный список на выборах в ЗакС Петербурга

15 августа Центральная избирательная комиссия зарегистрировала жалобу партии «Родина» на действия Горизбиркома. Напомним, ГИК...

15 августа Центральная избирательная комиссия зарегистрировала жалобу партии «Родина» на действия Горизбиркома. Напомним, ГИК Петербурга отказалась регистрировать партийный список «Родины», куда были включены 54 кандидата по единому избирательному округу, сославшись на наличие недопустимого количества бракованных подписей в документах партии.

Ранее, 12 августа, по той же причине Территориальная избирательная комиссия №17 не зарегистрировала Татьяну Буланову в кандидаты на выборы в Законодательное Собрание Петербурга. Эксперты-почерковеды забраковали более 18% подписей. Партия заявляла о намерении обжаловать оба решения Горизбиркома.

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Представители партии «Родина» уверены, что ГИК намеренно не регистрирует кандидатов, так как в случае с Татьяной Булановой, все подписи ей и другим зарегистрированным выдвиженцам, собирала одна команда с соблюдением всех требований. После чего все голоса проходили пятиступенчатую проверку. Эксперты не исключают, что администрация Петербурга намеренно препятствует «Родине».

 

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