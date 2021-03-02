«Родина»: Стройка в Форосе – «варварство и кощунство». Кремль пообещал вмешаться

02.03.2021, Севастополь, Андрей Зайцев

Кремль «обратит внимание на ситуацию и разберется в ней», – так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на конфликт вокруг вырубки деревьев в знаменитом Форосском парке – памятнике садового искусства.

Вопрос журналистов прозвучал в день 90-летия Михаила Горбачева, который, как известно, находился в этом уголке Южного берега Крыма во время путча. А накануне местные жители записали обращение к Владимиру Путину с призывом остановить стройку.

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Лидер крымской организации партии «Родина» общественник Иван Комелов напоминает, что стройку затеяли профсоюзы Татарстана – новые собственники санатория, расположенного на территории парка. Однако они не просто реконструируют старые корпуса здравницы, а разбивают здесь новый детский лагерь «Ак Барс». По закону, все детские учреждения должны быть обнесены забором с целью безопасности. А это означает, что значительная часть парка не только рискует пострадать при строительстве, но и будет потеряна для посетителей, поскольку окажется за оградой.

«Конечно же, застраивать этот кусочек природы, созданный ещё 200 лет назад, с моей точки зрения – это варварство и кощунство. Я прекрасно понимаю, что сейчас начнутся спекуляции на тему того, что «нашим детям надо где-то отдыхать, что нужно строить пионерские лагеря» и так далее. Но нужно подходить разумно к любому вопросу – у нас есть места, где эти лагеря было бы можно и нужно создавать. Но тут же основным двигателям этого процесса было то, что есть инфраструктура пансионата «Форос», который можно просто задействовать. То есть это – банальная экономия, не более того. При этом мы уничтожаем уникальную зеленую зону, ограничиваем доступ к воде…», – сказал Иван Комелев в эфире телеканала «Первый Севастопольский».

Политик также подчеркнул, что доступ жителей Севастополя к морю был и остаётся многолетней проблемой, которая возникла ещё со времён Украины. Посёлок Форос является одним из немногих выходов к морю на ЮБК для севастопольцев. По мнению Комелова, коммерческая выгода не стоит того ущерба, который может понести уникальная природа.