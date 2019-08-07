«Родину» в Севастополе не допускают к выборам

07.08.2019, Севастополь, Иван Потемкин

Севастопольский городской суд не поддержал иск партии «Родина» к городской избирательной комиссии, отказавшейся регистрировать партийный список для участия в выборах городского законодательного собрания.

Об этом сообщает телеканал НТС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Данное решение на самом деле было для нас, отчасти, ожидаемым. Мы готовы к продолжению борьбы – мы будем обращаться в Верховный суд, обжаловать данное решение, потому что с нашей точки зрения оно носит, скорее, политический характер и направлено на то, чтобы не допустить политическую партию «Родина» к участию в выборах в Законодательное собрание города Севастополя», сказал председатель Севастопольского отделения партии «Родина» Иван Комелов.

Суд признал действия избиркома законными, поскольку в подписных листах содержалась неполная информация о сборщике подписей. Недостоверными признаны только 198 подписей в поддержку «Родины». Остальные 1589 – считаются недействительными потому, что на подписных листах не указан возраст сборщика подписей.

Иван Комелов считает несправедливым, что горизбирком не уведомил партию об ошибке ещё на этапе проверки документов.

«Данная ошибка может быть легко исправима. Она не несла за собой попытки что-то скрыть или утаить. Все наши сборщики достигли 18-летнего возраста, это граждане Российской Федерации. Полная информация о них представлена в нотариально заверенном списке сборщиков подписей. И при сдаче подписных листов в избирательную комиссию, избирательная комиссия не указала нам, что нами допущена такая неточность», – сказал Комелов.