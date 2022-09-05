Родители Джамалы сдают трёхэтажный особняк российским туристам в Крыму – и не платят налоги

Новости Украины

Крымский блогер опубликовал фото трехэтажного дома в селе под Алуштой, который предположительно принадлежит отцу певицы Джамалы и используется для приема туристов.

Также Алим Джамаладинов возглавляет местную общину мусульман «Кучук-Озень» Духовного управления мусульман Крыма, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Блогер Александр Талипов предложил поинтересоваться у отца, который одним из первых получил российский паспорт, как он относится к словам дочери, которая на днях заявила, что ее родные ждут наступления ВСУ и всегда были против России.

«Если это так, то, видимо, и среди прихожан распространяются такие идеи, – предположил Талипов. – А это – экстремизм и статья».

Отдельно блогер попросил узнать, платит ли Джамаладинов налоги с трехэтажной гостиницы, которую выстроил на землях ИЖС и зарегистрировал как жилой дом. Конечно, российское правовое поле еще разрабатывает механизм регистрации «гостевых домов» для легализации частного сектора, приема и размещения туристов. Но это никак не мешает зарегистрироваться самозанятым и платить налог с приема постояльцев.

После серии диверсий в Крыму и «атак дронов» украинские чиновники и медийные персоны из числа крымских татар стали как по команде твердить о нескрываемой радости крымчан от скорого военного захвата полуострова силами ВСУ. Против этого, по словам украинствующих крымских татар, выступают либо понаехавшие на полуостров русские, либо обеспокоенные возможными авиаударами малосознательные граждане. Для пущей натуральности все ссылаются на сведения от родных и близких, которые в Крыму едва ли не объединились в движение сопротивления. Джамала не стала исключением, и подхватила мейнстрим.

«Знаю точно, что им тяжело эмоционально, они приспособились, да, они работают, – рассказала певица о жизни своей семьи в российском Крыму. – Там все знают, весь подгрудок, даже кровь знает, что под Россией нам никогда не было в Крыму хорошо. Исторически, со времен той же Екатерины. Все знают точно, что им с нами не по одной дорожке. Они говорят о том, что ждут, и даже радуются, когда взрывается».

Певица Сусанна Джамаладинова, выступающая под псевдонимом «Джамала», своими заявлениями от имени крымских татар стремится повысить свою популярность, не думая о том, что дискредитирует своих родных и близких. Все ее высказывания повторяют политику действующего киевского режима, и к позиции народа не имеют никакого отношения. Такое мнение в комментарии «ПолитНавигатору» высказал экс-председатель Госкомитета по делам национальностей Крыма Заур Смирнов.

«К сожалению, приходится констатировать, что уже не первый раз Джамала используют крымско-татарский фактор в политических целях, и какие-то творческие заслуги сразу же уходят на второй и третий план, когда она начинает исполнять явно заказные заявления и транслировать ту политику, которую сегодня проводит киевский режим, – отметил Смирнов. – Что касается её близких, я сомневаюсь, что они будут рады, когда во дворах будут взрываться бомбы и снаряды. И вряд ли они будут рады тому, что в Крыму, не дай бог, начнутся какие-нибудь боевые действия. Конечно, хотелось бы услышать их комментарии, но в то же время – среди крымских татар есть всеобщее осуждение сегодняшнего поведения Джамалы: она стала на такой путь, когда интересы народа у неё уходят на последний план, уступая место какой-то своей популяризации через спекуляцию крымско-татарским фактором. Если ей важно творчество, то пусть им и занимается. А использовать народ, как это делают грязные политики, которые сбежали из Крыма, и идти по их пути – это большая ошибка. Но, к сожалению, на мой взгляд, она уже с этого пути не свернёт. И дальше будет действовать в той же самом русле. Никто из нас не имеет права выступать от имени народа, дискредитируя семью, родителей. Ситуация в Крыму в целом напряжённая, и такие заявления не способствуют её стабилизации однозначно».