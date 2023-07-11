Родители старшеклассников, обвинённых «в травле мальчика за патриотизм», подают в суд

История семиклассника одной из школ Ленинского района Крыма, которого якобы затравили за патриотизм и поддержку СВО, обернулась против его мамы и защитницы – родители одноклассников намерены привлечь ее к ответственности за клевету.

Войковская школа, руководство и педагогов которой Марина Левченко обвинила в «буллинге» своего сына за патриотическую позицию, была пятой в череде учебных заведений, которые за 7 лет сменил Матвей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Как рассказала директор школы, в декабре 2022 года Марина Левченко обратилась с просьбой перевода своих детей из другого учебного учреждения, где их преследуют и издеваются. А в феврале обвинила в этом же учеников и педагога новой школы, и не просто обвинила, а обратилась в полицию с заявлением об угрозах жизни и здоровью своего сына. При этом сама Марина Левченко тоже устроилась в ту же школу, куда перевела своих детей.

«В период с февраля по сегодняшний день в школе происходили события, которые никоим образом нельзя называть «буллингом», то есть – те моменты, связанные с обращениями Левченко в различные сети и инстанции, которые называются «буллингом», не подтверждаются, о чём свидетельствует многочисленные протоколы и документы. На сегодняшний день семья Левченко перевела детей в 15-ю школу Керчи, мама написала заявление об увольнении, но ситуация, связанная с обращениями, будоражит весь педагогический коллектив и родителей Войковской школы. Родители одиннадцатиклассников планируют обращаться в правоохранительные органы, поскольку Левченко Марина Юрьевна их обвиняет необоснованно, так как указанные в ее обращениях факты не подтверждаются», – подчеркивает директор школы Татьяна Федосимова.

У одиннадцатиклассников, которых Левченко обвинила в травле своего сына, старшие братья служат в зоне СВО, и они не понаслышке знают о событиях на Донбассе. Поэтому Войковская была одной из первых в районе, где стали собирать гуманитарную помощь, писать письма военным, плести маскировочные сети. Родители и педагоги считают, что мама Матвея своими обращениями в соцсетях хотела привлечь внимание СМИ к самой личности своего сына, сделать его известным. И, собственно, ей это удалось – директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина направила обращение в Генпрокуратуру по поводу ситуации с травлей патриотически настроенного школьника.

История получила огласку еще 26 июня, но какого-то резонанса не вызвала. После этого родительница записала видеообращение с требованием наказать всех должностных лиц, к которым обращалась.