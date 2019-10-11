Родителям суицидника Тымчука вручили его посмертный орден «За мужество»
Глава Житомирской облгосадминистрации Виталий Бунечко во время мероприятий по случаю приближающегося Дня защитника Украины вручил орден “За мужество” III степени родителям погибшего в июне в результате суицида экс-нардепа и пропагандиста Дмитрия Тымчука, передает корреспондент ПолитНавигатора.
Об этом пресс-служба Житомирской ОГА.
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“Виталий Бунечко вручил посмертно государственную награду – орден “За мужество” III степени – родителям военного, политического журналиста, народного депутата 8-го созыва Дмитрия Тымчука”, – говорится в сообщении.
Как сообщал ПолитНавигатор, 19 июня в Киеве в собственной квартире Дмитрий Тымчук получил огнестрельное ранение. В прокуратуре заявили, что версия о самоубийстве нардепа Тымчука сейчас является основной по результатам первоочередных следственных действий.
28 июня президент Украины Владимир Зеленский наградил Тымчука орденом “За мужество” III степени (посмертно).
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