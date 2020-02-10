Родная сестра Поклонской стала большим начальником в Крыму
Елена Осадчая, родная сестра депутата Госдумы Натальи Поклонской, возглавила сельское поселение Уютное в Крыму.
Об этом сообщает крымский общественник Александр Талипов, опубликовавший видеозапись с церемонии вступления Осадчей в должность.
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Как оказалось, Осадчая и Поклонская поразительно похожи – внешне, мимикой и манерой разговора.
По данным Талипова, до 2014 года Осадчая была частным предпринимателем, а затем получила должность замглавы компании «Черноморнефтегаз».
В Уютном, которое теперь возглавляет сестра Поклонской, «идёт оживленная застройка побережья», уточнил Талипов.
Поклонская после избрания в Госдуму получила должность зампреда парламентского комитета по противодействию коррупции, однако вскоре перешла в комитет по международным делам, где сейчас регулярно озвучивает признания в неразрывной духовно-генетической связи с Украиной.
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