10.02.2020, Симферополь, Виктор Орлов

Елена Осадчая, родная сестра депутата Госдумы Натальи Поклонской, возглавила сельское поселение Уютное в Крыму.

Об этом сообщает крымский общественник Александр Талипов, опубликовавший видеозапись с церемонии вступления Осадчей в должность.

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Как оказалось, Осадчая и Поклонская поразительно похожи – внешне, мимикой и манерой разговора.

По данным Талипова, до 2014 года Осадчая была частным предпринимателем, а затем получила должность замглавы компании «Черноморнефтегаз».

В Уютном, которое теперь возглавляет сестра Поклонской, «идёт оживленная застройка побережья», уточнил Талипов.

Поклонская после избрания в Госдуму получила должность зампреда парламентского комитета по противодействию коррупции, однако вскоре перешла в комитет по международным делам, где сейчас регулярно озвучивает признания в неразрывной духовно-генетической связи с Украиной.