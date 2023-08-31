Родня пропавших без вести вышла на митинг с претензиями к Зеленскому

Анатолий Лапин.  
31.08.2023 10:16
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Скандал, Украина


Родственники пленных и пропавших без вести украинских военных требуют от президента Украины Владимира Зеленского вернуть тела и обменять тех, кто попал в плен.

Об этом они заявили на митинге в Черновцах, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

Родственники пленных и пропавших без вести украинских военных требуют от президента Украины Владимира Зеленского...

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Речь идет о военнослужащих 10-й Отдельной горно-штурмовой бригады, которой присвоили наименование «Эдельвейс», – такое же название носила гитлеровская дивизия в годы Второй мировой.

«Господин президент, в своих обращениях и записях вы неоднократно обращались к бойцам 10-й Отдельной горно-штурмовой бригады со словами благодарности и похвалы. Сегодня мы, родные пропавших без вести и пленных военнослужащих 10-й Отдельной горно-штурмовой бригады обращаемся к вам. Наши мужья, отцы, сыновья, братья пропали без вести без следа.

Те, что попали в плен, практически не обмениваются. Каждый из них – верен присяге и украинскому народу, каждый преданно боролся за целостность и независимость Украины. Владимир Александрович, мы просим посодействовать в поисках и возвращении военнослужащих 10-й Отдельной горно-штурмовой бригады», – зачитала одна из митингующих коллективное обращение к Зеленскому.

Жена пропавшего Богдана Хомина Ольга местным СМИ  жалуется, что не слышала ничего от мужа с 27 мая прошлого года. Он пошел на штурм окрестностей Артемовска и пропал вместе с 14 сослуживцами.

«Лично я не знаю, где мой муж. Я не видела ни фото, ни видео, никакого подтверждения пленения, никакого фото или видео, что погиб. Мы, как родные, многие из нас мониторят российские каналы. Мы дошли до такой планки, я лично никогда не думала, что смогу это делать, я увеличиваю фотографии тел, всматриваюсь в детали – в пальцы, буквально все. Но ни разу не попала на такое фото. Надеюсь, верю и жду», – говорит супруга пропавшего без вести.

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