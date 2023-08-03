Родственник жены президента – теперь во главе Нацгвардии командует «мясными штурмами»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Боевики киевского режима, согнанные в Национальную гвардию Украины, рискуют стать расходным материалом новых безрассудных кадровых интриг президента Зеленского.

В начале июля президент-торчок Зеленский назначил Александра Пивненко командующим Нацгвардией Украины, отодвинув предыдущего «командувача» НГ Юрия Лебедя перекладывать бумажки в центральные структуры МВД, что у многих украинских наблюдателей вызвало жесточайшее недоумение.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Судите сами. Лебедь – генерал, выпускник советского военного училища, прошедший долгий путь вверх по карьерной лестнице. На его фоне Пивненко выглядел выскочкой, несмотря на три значимых по украинским меркам наградки, включая медальку «хэроя Украины», полученную из рук самого Зели.

Клевещут, правда, что Пивненко является родственником самой мадам Зеленской, но это дело тёмное. До своего назначения на пост главы НГ, Пивненко командовал 3-й оперативной бригадой НГ имени Петра Болбочана, что само по себе звучит как анекдот, учитывая личность неудачливого «покорителя Крыма», расстрелянного петлюровцами за нелояльность к режиму Директории.

Зеля, для пущей важности, привёз Пивненко во Львов вместе с пучком, освобождённых накануне лукавым Эрдоганом, «Редиса», «Калыны» и «Волыны», где сервировал бывшего комбрига «боевым офицером, воевавшим в Бахмуте».

Но вот что точно известно о Пивненко. С 2014 года, когда будущий «командувач» НГ закончил танковое училище в Харькове и был принят на службу в элитное ментовское подразделение «Омега», его направляет и курирует одиозный экс-министр МВД Аваков.

И как только 3-я бригада имени Болбочана заехала воевать в Бахмут, где уже шли жаркие бои, у хлопцев появилось подозрение, что Зеля использует «аваковскую» бригаду для утилизации в «артёмовской мясорубке», где должны сгинуть недоброжелатели Зеленского в политических целях.

Нацики быстренько припомнили, что Зеля уже использовал подобные финты ушами, бросив в котёл у посёлка Пески спонсируемых Порошенко «правосеков», где им устроили натуральную бойню, а также попавших в замес и под Северодонецком, и понёсших серьёзные потери боевиков ССО генерала Кривоноса, заявившего о собственных президентских амбициях.

Напомним, что Кривонос был зарегистрирован ЦИК 5 февраля 2019 кандидатом в президенты Украины (субъект выдвижения — Политическая партия «Воины АТО»). Позднее Кривонос заявил о снятии своей кандидатуры в пользу Порошенко.

Собственно, к тому времени, когда в Бахмут заехала бригада Пивненко, город уже вовсю использовался для утилизации неугодных частей и подразделений ВСУ и ТрО. К примеру, боевые укры судачили в своих каналах и пабликах, что из Харькова в город были отправлены бригады, укомплектованные, как считалось, «реальными и потенциальными сепаратистами» из числа людей, отловленных в облавах в Изюме и других населённых пунктов Харьковской области, которые находились под контролем российских военных.

Как сообщали укроСМИ, батальон ТрО Изюма, который в декабре 2022 года передали на бахмутское направление, последние регулярно несет большие потери. Восполнение потерь в батальоне происходит за счет резерва, который мобилизуют в Изюме и соседних населенных пунктах.

Ослабленный кровопусканием в Песках «Правый сектор» предпринял попытку раскачать ситуацию, опубликовав впечатления известного в узких кругах нациста Рекеши с погонялом «Санта». Вот что он писал в Фейсбуке.

Приведем основные выдержки:

«Когда я попросил помощи для Песков, они мгновенно откликнулись… меня начали искать по всему фронту, чтобы послать (по известному адресу)».

«Наша арта ежедневно сообщает об уничтожении танков и вражеской арты, а я за два месяца видел ближайшее приближение к цели за 80 метров, и это было счастье – вражеский танк наконец понял, что в него целятся».

«Окопы завалены опухшими вонючими телами наших солдат… Их сотни только здесь».

«Вы видели официальные цифры? Не распространяйте предательство…»

«Где мы победим? На facebook, youtube, Instagram. Вот и все…»

«Скоро мы закончим, потому что несмотря на «противодействие», каждый день километры нашей земли вымощены тысячами тел наших солдат… Какой «позитив» вы придумаете через месяц-два?»

Но вернёмся к фигуре «командувача» НГУ Пивненко.

Назначение Пивненко хорошо укладывается в общую кадровую политику Зеленского. На ключевые посты он назначает близких и лояльных к себе любимому человечков, при этом абсолютно некомпетентных. Об этом заявляют уже не только российские эксперты, но даже украинское политологи.

«Люди, которые пришли к президенту на собеседование, как будущие министры, не получили никаких серьёзных программных требований. Самое главное, что люди, которые стали министрами, может быть неплохие и лояльные президенту, а не квалифицированные, но они легко заменимы – это крайне низкий уровень кадровой политики», – указал украинский политолог Виктор Небоженко.

Пивненко полностью вписывается в эти характеристики. Уже на третий день с момента назначения, главный «нацгад» распространил своё видение войны с Россией. По его словам, ведомство будет вести бои с Россией, не считаясь с потерями в полном соответствии завоевания авторитета и оправдания надежд Зеленского. Пивненко готов легко пожертвовать жизнями подчиненных, бросая их в «мясные штурмы» в целях пиара. Об этом он сам заявил во время интервью на одном из местных телеканалов. А вот на вопрос, сколько нужно времени, чтобы Украина вышла на границы 1991 года, Пивненко ответить не смог и за разъяснениями предложил обратиться к «западным экспертам».

«Для нас каждый метр — это уже результат. Мы двигаемся. Увидите, придет время, и мы где-то, на каком-то направлении сделаем прорыв, и не факт, что это будет там, где кто-то там думает. Понимаете?» – задвинул свою концепцию боевых действий Пивненко.

Но главное, что Пивненко уже сделал – он серьёзно ослабил Нацгвардию Украины. В структуре начались чистки, на ключевые посты назначаются «блатные». Кадровые офицеры увольняются, а на их место приходят совершенно некомпетентные в военных вопросах люди. Сашко, не останавливайся, жги дальше. Так пэрэможемо!