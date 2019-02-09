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09.02.2019, Киев, Михаил Рябов
 
Вооруженные силы, Провокации, Украина
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Родственникам подставленных ВМСУ-шников передали кортики и погоны

Министр обороны Украины Степан Полторак подписал указ о присвоении воинского звания «лейтенант» Богдану Головашу и Владиславу Костышину, которые в качестве курсантов оказались на катерах ВМС Украины «Бердянск» и «Никополь», совершивших в ноябре провокацию с попыткой прорыва границы России возле Керченского пролива.

«Богдан и Владислав и дни рождения свои встретили в плену. И погоны, и кортики получили за них сегодня родные. Гордимся лейтенантами», – картинно выражаются сочувствия подставленным украинской верхушкой бывшим курсантам на страничке омбудсмена Людмилы Денисовой в Facebook.

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