09.02.2019, Киев, Михаил Рябов
Вооруженные силы, Провокации, Украина
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Родственникам подставленных ВМСУ-шников передали кортики и погоны
Министр обороны Украины Степан Полторак подписал указ о присвоении воинского звания «лейтенант» Богдану Головашу и Владиславу Костышину, которые в качестве курсантов оказались на катерах ВМС Украины «Бердянск» и «Никополь», совершивших в ноябре провокацию с попыткой прорыва границы России возле Керченского пролива.
«Богдан и Владислав и дни рождения свои встретили в плену. И погоны, и кортики получили за них сегодня родные. Гордимся лейтенантами», – картинно выражаются сочувствия подставленным украинской верхушкой бывшим курсантам на страничке омбудсмена Людмилы Денисовой в Facebook.
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Метки: ВМС Украины
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13:44 9 февраляВ Киеве угрожают устроить погром УПЦ МП в ответ на выселение филаретовцев в Крыму
21:48 8 февраляАкция «Крым – це Украина» собрала горстку «свидомых» на Майдане
18:20 8 февраля«В моём мирном плане места Крыму нет» – Медведчук
16:36 8 февраляУкраина готовится сорвать выборы провокацией на границе с Крымом
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21:21 8 февраляОчередной украинский военнослужащий перешёл на сторону республик
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18:31 9 февраляНачалось: Менты Авакова повязали ручных нацистов Порошенко
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17:34 9 февраляУкраинский поэт, воспевавший КПСС, написал оду Порошенко
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14:24 9 февраляДля Евросоюза Украина – это бомж с улицы
14:13 9 февраляВ Киеве прощаются с Донбассом
13:44 9 февраляВ Киеве угрожают устроить погром УПЦ МП в ответ на выселение филаретовцев в Крыму
13:10 9 февраляНачалась новая кампания за снос памятника Екатерине II в Одессе
12:52 9 февраляРоссия выйдет к Днепру за неделю
12:32 9 февраля«Я тебе башку снесу, если не добьют», – телезритель дозвонился Бабченко
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22:52 8 февраляВероятность непризнания украинских выборов возрастает с каждым днем
22:37 8 февраляВСУ нанесли удар по ремонтной бригаде и журналистам
22:25 8 февраля«ОБСЕ распустить, наблюдателей на Украину не посылать» – Третьяков
22:24 8 февраляВслед за Еленой Бойко из России могут выслать организатора гумконвоев Донбассу
22:14 8 февраляБелоруссию обложили с трех сторон
21:48 8 февраляАкция «Крым – це Украина» собрала горстку «свидомых» на Майдане
21:29 8 февраляВ ДНР серьезные потери: ВСУ накрыли бойцов, спасавших мирных жителей
21:21 8 февраляОчередной украинский военнослужащий перешёл на сторону республик
21:00 8 февраляУкраинские летчики-испытатели перебираются в Россию
20:35 8 февраляВ ДНР сбили украинский беспилотник, корректировавший обстрелы ВСУ
20:19 8 февраляТымчук бьёт в набат: «Российские банки отжимают украинскую землю»
20:02 8 февраляВ Москве назвали запоздалой идею Медведчука об автономии Донбасса
19:17 8 февраля«Молот» наказал ВСУшников, обстреливавших город в ДНР
19:00 8 февраляМонтян обещает повеселиться на суде о половых членах майданщиков
18:41 8 февраляБелоруссия может потерять статус «доброго полицейского»
18:28 8 февраляСША попытаются протащить Порошенко
18:20 8 февраля«В моём мирном плане места Крыму нет» – Медведчук
17:25 8 февраляВ Киеве опасаются, что новый состав Европарламента изменит отношение к Украине и России
17:10 8 февраляКонструкторы украинских БТРов сбежали в Россию
16:50 8 февраляПесков понес очередную пургу по Украине
16:36 8 февраляУкраина готовится сорвать выборы провокацией на границе с Крымом
16:21 8 февраляУкраина обвинила ОБСЕ в подыгрывании «сценариям ползучей легитимизации кражи Крыма»
16:04 8 февраляВ ДНР ответили на унизительное решение Рады
15:48 8 февраляЖена Луценко устроила очередной пир во время чумы
15:32 8 февраляЛуганск передал Украине более 30 заключенных
14:58 8 февраляПорошенко начал кошмарить Тимошенко
14:52 8 февраляВоробандеровцы обкатали новую схему заработка на газе
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14:28 8 февраляЮлия Тимошенко выступила против России
19:10 9 февраляНацики забросали краской консульство России
18:42 9 февраляПорошенко объявил старт «генеральной битве» с Путиным
17:14 9 февраляТри сценария будущего Украины: Все плохие
14:50 9 февраляСуркову напомнили слова: «Взять Крым и не взять Одессу – геополитическое преступление»
13:44 9 февраляВ Киеве угрожают устроить погром УПЦ МП в ответ на выселение филаретовцев в Крыму
12:52 9 февраляРоссия выйдет к Днепру за неделю
12:32 9 февраля«Я тебе башку снесу, если не добьют», – телезритель дозвонился Бабченко
23:58 8 февраляВ Москве осознали, что бандеровцев не остановить лекциями о европейских ценностях
22:52 8 февраляВероятность непризнания украинских выборов возрастает с каждым днем
22:25 8 февраля«ОБСЕ распустить, наблюдателей на Украину не посылать» – Третьяков
22:24 8 февраляВслед за Еленой Бойко из России могут выслать организатора гумконвоев Донбассу
22:14 8 февраляБелоруссию обложили с трех сторон
21:48 8 февраляАкция «Крым – це Украина» собрала горстку «свидомых» на Майдане
21:46 8 февраляСША превратили газ в оружие геополитической войны
21:00 8 февраляУкраинские летчики-испытатели перебираются в Россию
18:41 8 февраляБелоруссия может потерять статус «доброго полицейского»
18:20 8 февраля«В моём мирном плане места Крыму нет» – Медведчук
18:12 8 февраляДерипаска обеспечил самый большой успех Трампа
17:25 8 февраляВ Киеве опасаются, что новый состав Европарламента изменит отношение к Украине и России
17:10 8 февраляКонструкторы украинских БТРов сбежали в Россию
16:50 8 февраляПесков понес очередную пургу по Украине
16:36 8 февраляУкраина готовится сорвать выборы провокацией на границе с Крымом
16:21 8 февраляУкраина обвинила ОБСЕ в подыгрывании «сценариям ползучей легитимизации кражи Крыма»
14:46 8 февраляСкабеева рассказала, что делает СБУ с участниками ток-шоу
14:28 8 февраляЮлия Тимошенко выступила против России
14:16 8 февраляСША готовят атаку на Шрёдера, чтобы заткнуть «Северный поток–2»
13:36 8 февраляКрым прорвёт блокаду по важному направлению
13:14 8 февраляПосольство США гадит Крыму синхронно с Украиной
13:07 8 февраляУкраинский пропагандон клеймит Киселёва и Соловьёва за беспринципность
12:52 8 февраляCенатор призвал готовиться к «отрыву Украины» – не уточнив, в каких границах
12:28 8 февраляУ Гордона – новые небылицы о кознях Путина
12:21 8 февраляБелоруссии придётся сделать выбор
11:18 8 февраляВозвращать Донбасс уже некуда
9:45 8 февраляНаблюдатели из России попробуют прорваться в Киев, несмотря на запрет Украины
9:19 8 февраляФранция готовит бомбу под «Северный поток»
8:16 8 февраляНа старые грабли: РФ второй раз отправляет на Евровидение певца, не признававшего Крым
23:50 7 февраляВ Киеве увидели, как Донбасс окончательно уходит под “зонтик” России
23:33 7 февраляПолитбюро 2.0 и операторы слива: Почему в России «рулит телега»
22:53 7 февраляВ Москве шокированы наглостью эстонских русофобов
20:32 7 февраляМосква и Киев переходят в стадию российско-грузинских отношений 2007 года
19:14 7 февраляКрымский мост лишил Украину хамсы, а рыбохрана – тюльки
18:11 7 февраляЗадержан облапошивший крымчан аферист-застройщик
17:18 7 февраляВ Киеве паника: «Янукович возвращается в президенты»
17:01 7 февраляГермания и Франция признали, что жители Донбасса все меньше ощущают себя гражданами Украины
16:39 7 февраляGoogle ответил за Крым
16:23 7 февраляКиев наплевал на волю США
15:44 7 февраляВ Москве пообещали скорый конец «украинскому сборищу гопников»
15:11 7 февраляНа Украине прошла акция в поддержку Японии по спору за Курильские острова
14:58 7 февраляБабченко: Буду с «Абрамса» в Москве раздавать тушенку нищим русским за лозунг «Слава Украине»
14:38 7 февраляПротив России возобновился телефонный террор
14:16 7 февраляКоммунисты потребовали правдиво увековечить память Ельцина
13:44 7 февраляТест для Госдумы: Поддержит ли большинство недопущение аферы имени Дерипаски?
13:14 7 февраляВ политику России возвращается аналог Стрелкова
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