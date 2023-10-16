Родственники «азовцев» вышли на митинг с символикой гитлеровской СС

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Родственникам пленных из запрещенного в РФ неонацистского полка «Азов» в Белой Церкви не позволили делать фотографии.

Об этом, передает корреспондент ПолитНавигатора, одна из участниц акции Елена Логвинская.

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«Сегодня с нами, родными военнопленных азовцев, произошла очень неприятная ситуация с охраной и администрацией ТЦ Вега. Мы, родные, решили сделать фото и видео в людных местах, не на фоне магазина, на фоне дороги, стоянки, с табличками, на которых надписи. Чтобы потом смонтировать видео, чтобы напомнить обществу о пленных о том, что уже почти 2 года они в плену, потому как не секрет многие уже забывают о войне, о военных, о военнопленных», – пишет родственница неонацистов в свом блоге.

По ее словам, когда началась съемка, к ним подошел охранник и стал «запрещать нам это делать».

«Очень сожалею, что не смогла снять на видео, потому что телефон разрядился тогда. Нас записали в коллаборантки. В общем они показали свое «отношение» к военным. У нас требовали паспорта, мы показали, просили сфотографировать, на что я разрешения не дала. Я хочу, чтобы все белоцерковцы знали, какие гниды работают в охране и администрации тц Вега. Добавлю фотографии, которые мы делали.

Знаю, что могут быть и негативные комментарии в нашу сторону, потому что болит это только нам, родным пленных, защитников Мариуполя», пафосно резюмировала Логвинская.

Примечательно, что на плакате, который она держит в поддержку «азовцев», изображена напоминающая молнию сдвоенная руна, которая использовалась войсками СС в гитлеровской Германии.