Родственники десяти похищенных в Косово сербских шахтеров не верят в гаагское правосудие

22.06.2021, Белград, Алексей Топоров

Содружество семей похищенных и убитых в Косово и Метохии отметило сегодня в Белграде годовщину похищения десяти горняков из шахты «Белачевац» в окрестностях Обилича.

Об этом сообщает «Танюг», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Председатель Содружества семей похищенных и убитых в Косово и Метохии Симо Спасич сообщил журналистам перед зданием Народной скупщины Сербии, где были размещены фотографии похищенных шахтеров и шахтерские каски, что в этот день в 1998 году члены террористической «Армии освобождения Косово» (UCK) похитили десять горняков с угольной шахты «Белачевац» близ Обилича в Косово.

Он заявил, что эти шахтеры содержались в лагере Ликовац, который контролировал полевой командир Фатмир Лимай.

«К сожалению, этот Суд в Гааге не будет работать ради сербских жертв, его интересуют исключительно жертвы албанские (имеются в виду албанские лоялисты, за убийства, пытки и похищения которых сейчас судят в Гааге верхушку UCK – Тачи, Весели, Лимая и других – ред.), и в этом обвинительном заключении не будет 1998 года, не будет никаких Клечки, Волуйки, Малишева, Лапушника, Ликоваца, этих лагерях, где содержались похищенные сербы, – отметил Спасич. – К сожалению, 2 тысячи 108 албанских похитителей, террористов, насильников и убийц во главе с братьями Мазреку, были освобождены во время правления режима демократов. Они тогда даже не просили освободить похищенных сербов и обменять их по принципу всех на всех. После чего наши семьи навечно завернулись в траур».

Председатель Содружества семей похищенных и убитых в Косово и Метохии говорит, что семьи похищенных и убитых в течение 23 лет добиваются справедливости, но, к сожалению, он убежден, что справедливости для сербских жертв не будет никогда.

В 1998 году возле наземного рудника Белачевац в окрестностях Обилича предположительно албанские боевики похитили десять человек, ехавших на смену в автобусе, среди похищенных восемь были шахтерами.

В последствии западные структуры с трудом замяли скандал, связанный с торговлей человеческими органами, которой занимались боевики сепаратистской «Армии освобождения Косово». О причастности к этим преступлениям нынешнего «президента» Косово Хашима Тачи заявляли прокурор Гаагского трибунала Карла дель Понте и член Парламентской Ассамблеи Совета Европы Дик Марти.