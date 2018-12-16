Родственники Ляшко перешли на сторону ЛНР

16.12.2018, Киев, Максим Карпенко

Половина родственников одиозного депутата Верховной Рады Олега Ляшко живет в ЛНР и сражается на стороне армии республики. Об этом он сам заявил в эфире телеканала NewsOne, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ляшко пожаловался, что полжизни помогал этим людям, а они отказались выбирать Украину.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Для меня события на Донбассе очень близки не просто к сердцу, но и глубокая рана в моем сердце, потому что часть моей семьи, с которыми я вырос, – мой брат Сергей, которому я много в жизни помогал, помог пожарным в Харькове устроиться, потом всю жизнь поддерживал, сегодня, к сожалению, он предал Украину, изменил присяге и служит террористам в Луганске.

Моя сестра Вика тоже на них служит.

Моя родня живет на оккупированной, часть моей родни живет на оккупированной территории… Вся моя родня по маме из Луганщины», – заявил Ляшко.