Родственники пленных ВСУшников просят Россию не отправлять их назад

Анатолий Лапин.  
07.02.2023 10:32
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Родственники пленных украинских солдат просят Россию не возвращать их на родину.

Об этом на заседании Совбеза ООН заявил заместитель постпреда России Дмитрий Полянский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Родственники пленных украинских солдат просят Россию не возвращать их на родину. Об этом на...

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По словам Полянского, это связано с нечеловеческими условиями несения службы и ужасным отношением командования в ВСУ.

«От самих попавших в плен украинских военнослужащих, а также от их родственников мы зачастую получаем страшные откровения об условиях их службы и отношения к ним со стороны командования ВСУ», – сказал дипломат.

Он говорит, что на Киев использует людей «как пушечное мясо в битве до последнего украинца».

«Доходит до того, что матери и жены украинских солдат в своих обращениях уполномоченному по правам человека в России просят оставить своих близких на территории нашей страны, чтобы их вновь не погнали воевать», – заявил Полянский.

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