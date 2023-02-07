Родственники пленных ВСУшников просят Россию не отправлять их назад

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Родственники пленных украинских солдат просят Россию не возвращать их на родину.

Об этом на заседании Совбеза ООН заявил заместитель постпреда России Дмитрий Полянский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Полянского, это связано с нечеловеческими условиями несения службы и ужасным отношением командования в ВСУ.

«От самих попавших в плен украинских военнослужащих, а также от их родственников мы зачастую получаем страшные откровения об условиях их службы и отношения к ним со стороны командования ВСУ», – сказал дипломат.

Он говорит, что на Киев использует людей «как пушечное мясо в битве до последнего украинца».

«Доходит до того, что матери и жены украинских солдат в своих обращениях уполномоченному по правам человека в России просят оставить своих близких на территории нашей страны, чтобы их вновь не погнали воевать», – заявил Полянский.