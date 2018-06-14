14.06.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Родственники погибших украинских десантников выиграли суд у Минобороны

Суд удовлетворил 39 исков к Минобороны Украины родственников жертв сбитого в 2014 году военно-транспортного самолета ИЛ-76 о возмещении морального ущерба, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко в Facebook.

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Согласно сообщению, суд принял решение о возмещении потерпевшим суммы в 19,5 млн гривень (иски по 500 тысяч гривень каждый).

Также Лысенко сообщил, что приговоренный к 7 годам лишения свободы по обвинению в служебной халатности, которая привела к катастрофе ИЛ-76, генерал-майор Виктор Назаров (на момент трагедии был заместителем начальника Генштаба ВСУ и и.о начальника штаба АТО) ждет заключения специалистов Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз.

Он уточнил, что после получения соответствующего заключения, рассмотрение уголовного производства будет продолжено, поскольку Назаров оспорил приговор суда в апелляционной инстанции.

Государственное обвинение поддерживается прокурорами Главной военной прокуратуры.

Виктор Назаров вину не признает. Обвинение просило для него восемь лет заключения и компенсацию за самолет – 28,7 млн грн.

14 июня 2014 года ополченцы ЛНР двумя ракетами из ПЗРК “Игла” сбили украинский военно-транспортный самолет Ил-76 при заходе на посадку в аэропорту Луганска. На борту самолета находились девять членов экипажа и 40 десантников 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады. Все они погибли.