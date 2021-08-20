Родственники пропавших без вести и пленных участников АТО провели акцию у Офиса президента Украины

20.08.2021 00:13 (Мск), Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Около полутора десятков человек собрались под стенами Офиса президента Украины для того, чтобы привлечь внимание к проблеме пропавших без вести и пленных участников АТО.

Акцию организовали «Украинская ассоциация пленных», «Объединение родных пропавших без вести НАДЕЖДА» и «Ассоциация Эдельвейс», передает корреспондент «Политнавигатора».

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Перед акцией представители этих общественных организаций участвовали в работе круглого стола в подкомитете Верховной рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, в котором кроме них участвовали представители центральных органов исполнительной власти, председатель Комиссии по вопросам пропавших без вести по особым обстоятельствам, представители министерства “реинтеграции временно оккупированных территорий”, Министерства обороны Украины, Министерства по делам ветеранов а также представители международных негосударственных организаций.

Целью акции под стенами Офиса президента Украины было напомнить о том, что с начала карательной операции в Донбассе с украинской стороны пропало без вести несколько сотен человек, но власти ничего не делают для их поиска.

На данный момент 756 семей Украины не знают о судьбе своих близких, пропавших во время войны на Донбассе.

Родственники пропавших без вести держали плакаты с фотографиями членов своих семей, которые пропали на войне, всего около 70 фотографий с подписями.

Это уже не первая подобная акция, которая проходит на Украине. Ранее такие акции проходили в Краматорске, Львове, Кривом Роге, Покровске, Павлограде, Луцке, Днепре.