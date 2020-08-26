Родственники пропавших без вести сербов и албанцев провели совместную акцию в Приштине

26.08.2020, Белград, Алексей Топоров

Информационный центр по пропавшим без вести (Приштина) и Содружество семей пропавших без вести «Жертвы Косово» (Белград) провели совместную акцию перед сепаратистским парламентом.

Об этом сообщило KosovoOnline, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Участники акции – сербы и албанцы, напомнили о том, что двадцать лет назад в крае пропало 1600 человек, о судьбе которых неизвестно и по сей день.

Представители приштинского Информационного центра по пропавшим без вести и белградского Содружества семей пропавших без вести «Жертвы Косово» возложили цветы к Памятнику пропавшим без вести напротив Ассамблеи Косово.

«Члены семей пропавших без вести не получали никакой информации будет ли что-то предпринято по их вопросу после последней встречи делегаций Косово и Сербии в Брюсселе, на которой предполагалось обсудить проблему, – сказал представитель приштинской организации Байрам Черкини. – Мы не знаем, что было сделано до сих пор, кроме того, что они сказали, что это станет первым пунктом повестки дня. При этом закон о пропавших без вести до сих пор лежит в столе, и для решения этого вопроса необходима политическая воля».

В свою очередь Наташа Счепанович из белградской организации отметила, что родственники могли бы заняться поиском своих близких самостоятельно, но им в этом в любом случае нужна помощь официальных Сербии и Косово.

«Наш общий знаменатель – это печаль и боль, и наша борьба печальна, трудна и длится слишком долго, – отметила Счепанович. – Мы осознаем тот факт, что мы не можем найти своих пропавших без вести самостоятельно, поэтому мы объединили усилия, чтобы оказать давление на всех участников, на все международные и внутренние институты и организации. Все, кто совершил преступления, должны быть названы по именам и фамилиям, привлечены к ответственности и должным образом наказаны ».

Аналогичное мероприятие пройдет в Белграде 27 августа.