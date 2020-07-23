23.07.2020, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, беспредел, Война, Косово, Общество, Политика, Россия, Сербия, Скандал, Судебный произвол
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Родственники убитых косовских сербов 21 год не могут добиться справедливости


Четырнадцать работавших в поле жителя села Стара Грачка были убиты 23 июля 1999 года. Три года назад расследование этого дела было приостановлено «прокуратурой» Косово.

Об этом сообщает kosovo-online, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сегодня в Старе Грачке прошла поминальная служба по четырнадцати убитым в 1999 году в поле селянам, самому молодому из которых было семнадцать лет. По предварительной версии на сербов напали боевики «Армии освобождения Косово» (UCK), которые хладнокровно расправились с ними.

«Мы ждем ответа, и если преступники до сих пор находятся на территории Косово, то страшен сам факт, что они не были наказаны за столько лет, – говорит потерявшая в тот день четверых родственников Славица Яничевич. – У нас есть вопрос, почему британские KFOR (вооруженный оккупационный контингент – ред.), отвечавшие здесь за безопасность, не защитили жизни наших близких?».

Присутствовавший на траурной церемонии один из двух сербских министров «правительства» Косово – министр по делам общин и репатриации Далибор Евтич заявил, что подобные вопросы будут ставиться Приштине и международному сообществу, пока на них не будут даны четкие ответы. В частности, эпизод в Старе Грачке планируют передать Специальному суду по Косово в Гааге.


«Я хочу сказать, что, несмотря на все проблемы, мы здесь, чтобы помочь и защитить наших людей. Я призываю международное сообщество возобновить дело, и мы будем настаивать и спрашивать, пока не получим ответ, которого мы ждем 21-й год», – сказал Евтич.

Фотографии убитых в Стара Грачке

В 2007 году по подозрению в совершении этого массового убийства был задержан житель села Велики Алаш Мазлюм Битичи, однако спустя два месяца он был отпущен за «отсутствием законодательств». Три года назад «прокуратура» Косово приостановила дело об убийстве четырнадцати сербов Стары Грачки.

Что характерно, сербское кладбище, где были упокоены убитые, несколько раз разрушалось и минировалось.

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