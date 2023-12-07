Роевые атаки украинских дронов пытаются измотать ПВО в Крыму

Олег Кравцов.  
07.12.2023 10:58
  (Мск) , Москва
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Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Крым, Россия, Украина


Налеты беспилотников ВСУ на Крымский полуостров будут продолжаться.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный аналитик, директор Музея войск ПВО полковник запаса Юрий Кнутов.

Налеты беспилотников ВСУ на Крымский полуостров будут продолжаться. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил...

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«Основная цель этих ударов – компенсировать неудачи на фронте, потому что сейчас российские войска продвигаются в районе Авдеевки, и в Артемовске в сторону Часова Яра. И, конечно, киевский режим хочет компенсировать свои неудачи в информационной среде. Потому что на Украине все громче говорят о провале не только контрнаступления, но и политики Зеленского, а также о том, что Запад полностью пересматривает своё отношение к Украине.

Более того, Зеленского не стали снова слушать в Конгрессе. Это уже второй раз за последние несколько месяцев. Причём его выступление сняли с повестки буквально перед началом заседания в Конгрессе. Это все говорит о том, что Запад начинает по-другому смотреть на ситуацию на Украине», – сказал Кнутов в интервью «Московскому комсомольцу».

Он прогнозирует, что удары по Крыму будут продолжаться.

«Думаю, они готовятся даже и к Новому году. Поэтому системы ПВО должны находиться в постоянной готовности к отражению массированных налётов. Но самое главное – стараться обнаружить места базирования и складирования этих беспилотников для того, чтобы наносить удары по ним и тем самым резко сокращать возможность применения беспилотной авиации по территории Крыма. Ответ с нашей стороны должен быть достаточно мощным», – подчеркнул эксперт.

По его словам, дроны запускались с юга Украины, но из небольших населенных пунктов, где БПЛА сосредотачиваются, а потом запускаются роем или по очереди.

«Роевые атаки, считает Киев, должны измотать наше ПВО. Представьте себе, если удары наносятся каждый день.

Я уже как-то говорил, что вьетнамцы на подобного рода атаки отвечали тем, что имели по три боевых расчёта, которые друг друга меняли во время боевого дежурства, обеспечивая высокую готовность личного состава, и личный состав имел возможность отдыхать. Так что мы должны учитывать опыт локальных войн для того, чтобы повысить готовность и боеспособность наших систем противовоздушной обороны», – резюмировал Кнутов.

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