Налеты беспилотников ВСУ на Крымский полуостров будут продолжаться.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный аналитик, директор Музея войск ПВО полковник запаса Юрий Кнутов.

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«Основная цель этих ударов – компенсировать неудачи на фронте, потому что сейчас российские войска продвигаются в районе Авдеевки, и в Артемовске в сторону Часова Яра. И, конечно, киевский режим хочет компенсировать свои неудачи в информационной среде. Потому что на Украине все громче говорят о провале не только контрнаступления, но и политики Зеленского, а также о том, что Запад полностью пересматривает своё отношение к Украине.

Более того, Зеленского не стали снова слушать в Конгрессе. Это уже второй раз за последние несколько месяцев. Причём его выступление сняли с повестки буквально перед началом заседания в Конгрессе. Это все говорит о том, что Запад начинает по-другому смотреть на ситуацию на Украине», – сказал Кнутов в интервью «Московскому комсомольцу».