Роевые атаки украинских дронов пытаются измотать ПВО в Крыму
Налеты беспилотников ВСУ на Крымский полуостров будут продолжаться.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный аналитик, директор Музея войск ПВО полковник запаса Юрий Кнутов.
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«Основная цель этих ударов – компенсировать неудачи на фронте, потому что сейчас российские войска продвигаются в районе Авдеевки, и в Артемовске в сторону Часова Яра. И, конечно, киевский режим хочет компенсировать свои неудачи в информационной среде. Потому что на Украине все громче говорят о провале не только контрнаступления, но и политики Зеленского, а также о том, что Запад полностью пересматривает своё отношение к Украине.
Более того, Зеленского не стали снова слушать в Конгрессе. Это уже второй раз за последние несколько месяцев. Причём его выступление сняли с повестки буквально перед началом заседания в Конгрессе. Это все говорит о том, что Запад начинает по-другому смотреть на ситуацию на Украине», – сказал Кнутов в интервью «Московскому комсомольцу».
Он прогнозирует, что удары по Крыму будут продолжаться.
«Думаю, они готовятся даже и к Новому году. Поэтому системы ПВО должны находиться в постоянной готовности к отражению массированных налётов. Но самое главное – стараться обнаружить места базирования и складирования этих беспилотников для того, чтобы наносить удары по ним и тем самым резко сокращать возможность применения беспилотной авиации по территории Крыма. Ответ с нашей стороны должен быть достаточно мощным», – подчеркнул эксперт.
По его словам, дроны запускались с юга Украины, но из небольших населенных пунктов, где БПЛА сосредотачиваются, а потом запускаются роем или по очереди.
«Роевые атаки, считает Киев, должны измотать наше ПВО. Представьте себе, если удары наносятся каждый день.
Я уже как-то говорил, что вьетнамцы на подобного рода атаки отвечали тем, что имели по три боевых расчёта, которые друг друга меняли во время боевого дежурства, обеспечивая высокую готовность личного состава, и личный состав имел возможность отдыхать. Так что мы должны учитывать опыт локальных войн для того, чтобы повысить готовность и боеспособность наших систем противовоздушной обороны», – резюмировал Кнутов.
Спасибо!
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