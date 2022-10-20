Рогов: Нам мобилизация не нужна, запорожцы сами организовываются

20.10.2022  09:59 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
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Дзен, Запорожье, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Тысячи жителей Запорожской области, вошедшей в состав России, воюют против формирований киевского режима

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил лидер движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Тысячи жителей Запорожской области, вошедшей в состав России, воюют против формирований киевского режима Об...

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Он убежден, что введение военного положения позволит улучшить ситуацию, потому что все будет подчинено одной формуле: «Все для фронта, всё для победы».

«Какие-либо ограничения на въезд и выезд не вижу, чтобы предпринимались. Касательно обороны, у нас и так свыше 3,5 тыс. запорожцев воюют в составе армии РФ, корпусов ДНР, ЛНР и частных военных компаний. То есть нам не нужна обязательная мобилизация по той простой причине, что запорожцы сами «организовываются», — сказал Рогов «Известиям».

Он также обратил внимание, что переселение людей из Запорожской области не проводится, а что касается досмотра машин, то он проводился и до этого дня.

По словам Рогова, сейчас нужно не только усилить охрану ЗАЭС, но и отодвинуть линию фронта. Он добавил, что в настоящее время эвакуация объектов хозяйственного и социального значения в Запорожской области пока не требуется.

Эту информацию подтвердил депутат Госдумы Виктор Водолацкий, рассказавший, что за исключением Херсонской области эвакуация жителей из новых субъектов РФ не планируется.

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