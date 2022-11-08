Рогов: Запорожцы массово получают паспорта и идут в российскую армию

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На Запорожском фронте в составе русских войск обороняют землю множество простых ребят из российской глубинки, однако огромная часть военных поступает и из числа местного населения.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ребята действительно вгрызаются в землю, сейчас мы привозим, что просят, начиная от бензопил и топоров, заканчивая более серьёзными укрепрайонами. Я общаюсь с артиллеристами, мы им беспилотники поставляли, такие простые ребята из российской глубинки, абсолютно из разных регионов, там и русские, и татары, и кто-то ещё, по-настоящему сформировавшееся боевое братство», – сказал чиновник.

«Запорожская земля просто благодатная. Тут такие люди классные, собственные отряды формируются, и помимо батальона имени Судоплатова, масса людей, которые сейчас получают паспорта, они идут по контрактам в российскую армию. Сейчас больше четырёх тысяч запорожцев, которые точно воюют за освобождение своей земли, это сто процентов», – рассказал Рогов.