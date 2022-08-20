Рогозин: Атаковавший Севастополь беспилотник мог быть запущен из Николаева

20.08.2022  11:04 (Мск), Москва
Михаил Рябов.  
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Дзен, Крым, Происшествия, Россия, Севастополь


Атаковавший сегодня в Севастополе штаб Черноморского флота беспилотник мог быть запущен из Николаева.

Об этом в своем блоге пишет Алексей Рогозин, руководитель АНО «Центр развития транспортных технологий», действительный государственный советник РФ 3 класса.

Атаковавший сегодня в Севастополе штаб Черноморского флота беспилотник мог быть запущен из Николаева. Об...

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«На фотографии беспилотника, упавшего или сбитого над штабом Черноморского флота в Севастополе (не так важно), виден среднеразмерный аппарат самолётного типа с крылом и П-образным хвостом с толкающим винтом, установленном на двигателе внутреннего сгорания.

Полезная нагрузка у аналогов – не менее 10 кг (у этого, скорее всего, больше). Скорость полёта – в диапазоне 100-200 км/ч. Дальность – сотни километров (для сравнения, расстояние Севастополь-Николаев – 290 км по прямой).

Такого класса аппараты могут иметь хорошую защиту от средств радиоэлектронной борьбы, включая автоматический полёт по программе (без спутниковой навигации).

С учётом себестоимости (миллионы рублей) самое эффективное средство противодействия – как ни удивительно, стрелковое оружие (есть и другие, более дорогие способы). Судя по тому, что оно и применялось в Севастополе, беспилотник был обнаружен заблаговременно», – комментирует Рогозин.

«Судя по десятку сообщений о поражении целей в глубине территории РФ или далеко за линией фронта, ВСУ нашли ключик к нашему ПВО, и, одновременно, задействовали диверсионные группы. Единственное хорошее в этой новости – «высокий сезон» практически закончился», – замечает военкор Дмитрий Стешин.

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